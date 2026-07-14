“日本一強い女子アナ”堀江聖夏、ミニスカセーラー服でハイキック！ 33歳誕生日を報告
フリーアナウンサーの堀江聖夏が14日にInstagramを更新し、誕生日を迎えたことを報告。セーラー服姿や道着姿を披露した。
【写真】そんなに膨張するの！？ 堀江聖夏、“部位”を披露
堀江が「7月14日、33歳になりました！押忍！」と投稿したのは2枚のソロショット。1枚目はセーラー服を着た堀江がハイキックを決める姿が収められていて、2枚目の写真には道着姿で渋谷のスクランブル交差点にたたずむ様子が記録されている。
投稿の中で堀江は「去年もたくさんの素敵なご縁やお仕事に恵まれ、新しいことに挑戦しながら、楽しく充実した1年を過ごすことができました…」とコメント。続けて「家族や友人、いつもお仕事でお世話になっている皆さま、そして日頃から応援してくださっている皆さま いつも本当にありがとうございますっ！」と感謝しつつ「どんなことにも全力で挑戦しながら、皆さんに元気や笑顔をお届けできるように頑張ります」とつづっている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）
【写真】そんなに膨張するの！？ 堀江聖夏、“部位”を披露
堀江が「7月14日、33歳になりました！押忍！」と投稿したのは2枚のソロショット。1枚目はセーラー服を着た堀江がハイキックを決める姿が収められていて、2枚目の写真には道着姿で渋谷のスクランブル交差点にたたずむ様子が記録されている。
投稿の中で堀江は「去年もたくさんの素敵なご縁やお仕事に恵まれ、新しいことに挑戦しながら、楽しく充実した1年を過ごすことができました…」とコメント。続けて「家族や友人、いつもお仕事でお世話になっている皆さま、そして日頃から応援してくださっている皆さま いつも本当にありがとうございますっ！」と感謝しつつ「どんなことにも全力で挑戦しながら、皆さんに元気や笑顔をお届けできるように頑張ります」とつづっている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）