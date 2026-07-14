「すごすぎる」元KOC王者、筋トレビフォー＆アフターに反響
『キングオブコント2015』（TBS系）王者「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人が13日までにInstagramを更新。筋トレのビフォー＆アフターを写真で披露した。
【写真】改めて見るとやっぱりすごい！ コロチキ西野ビフォー＆アフター
西野が「ボディビル大会まであと69日」と投稿したのは2枚のソロショット。1枚目は2023年に撮影されたソロショット。写真には筋トレを初めて間もない頃の西野の上半身が記録されている。一方、2枚目の写真は2026年に撮影されたもので、肩、腕、胸などが一回り以上、筋肉で大きなった彼の上半身が収められている。
かなりの進化を遂げた西野の姿に、ファンからは「オーストラリアのカンガルーみたいだ。すげーわ」「デカーーーーい」「すごすぎる」などの声が集まっている。
引用：「コロコロチキチキペッパーズ西野」Instagram（@korochiki_nishino）
【写真】改めて見るとやっぱりすごい！ コロチキ西野ビフォー＆アフター
西野が「ボディビル大会まであと69日」と投稿したのは2枚のソロショット。1枚目は2023年に撮影されたソロショット。写真には筋トレを初めて間もない頃の西野の上半身が記録されている。一方、2枚目の写真は2026年に撮影されたもので、肩、腕、胸などが一回り以上、筋肉で大きなった彼の上半身が収められている。
かなりの進化を遂げた西野の姿に、ファンからは「オーストラリアのカンガルーみたいだ。すげーわ」「デカーーーーい」「すごすぎる」などの声が集まっている。
引用：「コロコロチキチキペッパーズ西野」Instagram（@korochiki_nishino）