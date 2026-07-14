『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉、旅立つ“りん”見上愛に宣言 視聴者ツッコミ続々「それでいいのか？」「良い人」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「新風吹くころ」（第77回）が14日に放送され、シマケン（佐野晶哉）がりん（見上）にある“宣言”をすると、ネット上には「それでいいのか？」「えっ!?」「良い人だなぁ…」といった声が集まった。
【写真】明日の『風、薫る』環（英茉）に語りかけるシマケン（佐野晶哉）
直美（上坂）から「環ちゃんの二人目のお母さんになる」と宣言されたりんは、看護婦を辞めることを受け入れて、単身、新潟で女学校の舎監として働くことを決意する。その後、りんは帝都医大病院へ行き、院長の多田（筒井道隆）に辞職を申し出る。即時退職が認められたりんを、看護婦の多江（生田絵梨花）やトメ（原嶋凛）は笑顔で送り出す。
一方、瑞穂屋では美津（水野美紀）が卯三郎（坂東彌十郎）に、りんの新潟行きを伝えていた。その話をシマケンは瑞穂屋の軒先で聞くこととなる。
りんの新潟行きが近付いたある日、シマケンが一ノ瀬家を訪ねてくる。シマケンは「本当に行くんですか？」と問いかけると、りんは「はい」とキッパリ答える。続けてシマケンは「直美さんが2人目のお母さんに…」とつぶやくと、りんは笑顔で「はい」と応じる。
しばらく黙り込んだシマケンは意を決した様子で立ち上がると、真剣な表情でりんを見つめ「僕は…僕は…おじさんになる」と宣言。「環ちゃんにとって、よく顔を見せるおせっかいな、何者でもないおじさんになります」と語るのだった。
幼い環（英茉）のおじさんになることを宣言したシマケンの言葉に対して、ネット上には「それでいいのか？」「おじさん!! えっ!? おじさんでいいの!?」「お父さんになるってほんとは言ってほしかったなぁー！」「こらこら告白は〜」などのツッコミが相次いだほか「良い人だなぁ…」「シマケンすぎて愛おしい」といった反響も寄せられていた。
【写真】明日の『風、薫る』環（英茉）に語りかけるシマケン（佐野晶哉）
直美（上坂）から「環ちゃんの二人目のお母さんになる」と宣言されたりんは、看護婦を辞めることを受け入れて、単身、新潟で女学校の舎監として働くことを決意する。その後、りんは帝都医大病院へ行き、院長の多田（筒井道隆）に辞職を申し出る。即時退職が認められたりんを、看護婦の多江（生田絵梨花）やトメ（原嶋凛）は笑顔で送り出す。
りんの新潟行きが近付いたある日、シマケンが一ノ瀬家を訪ねてくる。シマケンは「本当に行くんですか？」と問いかけると、りんは「はい」とキッパリ答える。続けてシマケンは「直美さんが2人目のお母さんに…」とつぶやくと、りんは笑顔で「はい」と応じる。
しばらく黙り込んだシマケンは意を決した様子で立ち上がると、真剣な表情でりんを見つめ「僕は…僕は…おじさんになる」と宣言。「環ちゃんにとって、よく顔を見せるおせっかいな、何者でもないおじさんになります」と語るのだった。
幼い環（英茉）のおじさんになることを宣言したシマケンの言葉に対して、ネット上には「それでいいのか？」「おじさん!! えっ!? おじさんでいいの!?」「お父さんになるってほんとは言ってほしかったなぁー！」「こらこら告白は〜」などのツッコミが相次いだほか「良い人だなぁ…」「シマケンすぎて愛おしい」といった反響も寄せられていた。