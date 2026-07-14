トム・クルーズ、公式TikTok開設で話題 新作映画の映像に「何を見せられたんだ!?」「面白そう」の声
俳優のトム・クルーズが日本時間13日、公式TikTokアカウントを開設した。アカウントでは主演映画『DIGGER／ディガー』（10月9日公開）の予告映像などを公開しており、「早速フォローした」「ついにTikTokを始めた」とファンの間で話題になっている。
【動画】この記事で紹介しているトム・クルーズのTikTok映像
アカウント開設は、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』『レヴェナント：蘇えりし者』でアカデミー賞監督賞を2年連続受賞したアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督との初タッグ作『DIGGER／ディガー』のプロモーションの一環。これまでベールに包まれていた作品の新予告が公開され、トムの大胆なイメージチェンジが明らかになった。
本作でトムが演じるのは、石油採掘会社のCEO、ディガー・ロックウェル。利益を優先した行動によって地球規模の危機を招き、自らその後始末を命じられるという、これまでのヒーロー像とは一線を画す役どころだ。
予告では、白髪に特殊メイクを施し、ふくよかな体形へと変貌した姿を披露。トム自身も本作を「40年の俳優人生の集大成」と語っており、近年の『トップガン』『ミッション：インポッシブル』シリーズとは異なる新境地に挑んでいる。
TikTokには世界中のファンからさまざまな反応が寄せられ、"別人級"の特殊メイクに驚く声も多数。「今、何を見せられたんだ？」「これはちょっと苦手…」と驚きや困惑の声が上がる一方、「やっと面白そうな作品が来た！」「すごく面白そう」と期待するコメントも相次いだ。
石油王という設定やビジュアルから連想した「Parody about Trump?（トランプのパロディ？）」といったコメントも投稿されている。
スクリーンの中だけにとどまらず、トムが発信するSNSの動向からも目が離せない。
【動画】この記事で紹介しているトム・クルーズのTikTok映像
アカウント開設は、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』『レヴェナント：蘇えりし者』でアカデミー賞監督賞を2年連続受賞したアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督との初タッグ作『DIGGER／ディガー』のプロモーションの一環。これまでベールに包まれていた作品の新予告が公開され、トムの大胆なイメージチェンジが明らかになった。
予告では、白髪に特殊メイクを施し、ふくよかな体形へと変貌した姿を披露。トム自身も本作を「40年の俳優人生の集大成」と語っており、近年の『トップガン』『ミッション：インポッシブル』シリーズとは異なる新境地に挑んでいる。
TikTokには世界中のファンからさまざまな反応が寄せられ、"別人級"の特殊メイクに驚く声も多数。「今、何を見せられたんだ？」「これはちょっと苦手…」と驚きや困惑の声が上がる一方、「やっと面白そうな作品が来た！」「すごく面白そう」と期待するコメントも相次いだ。
石油王という設定やビジュアルから連想した「Parody about Trump?（トランプのパロディ？）」といったコメントも投稿されている。
スクリーンの中だけにとどまらず、トムが発信するSNSの動向からも目が離せない。