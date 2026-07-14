トム・クルーズ“激変”白髪＆ぽっこりお腹の石油王に 新作『DIGGER／ディガー』10・9日本公開
俳優トム・クルーズ主演、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督による映画『DIGGER／ディガー』が、10月9日に日本公開が決定した。あわせて、トムが白髪にぽっこりとしたお腹の石油王へと大変貌を遂げた姿を収めた新予告映像と海外版ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】トム・クルーズが白髪＆ふくよか姿で登場する予告編
『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』『レヴェナント：蘇えりし者』でアカデミー賞監督賞を2年連続受賞したイニャリトゥ監督と、世界的スターのトム・クルーズが初タッグを組む話題作。昨年のアカデミー名誉賞授賞式では、プレゼンターを務めたイニャリトゥ監督からトムへトロフィーが手渡され、2人の新プロジェクトへの期待を決定づけるものとなった。
本作でトムが演じるのは、石油採掘会社のCEO、ディガー・ロックウェル。利益を優先した欲深い行動によって地球規模の危機を引き起こし、自らその後始末を命じられるという、これまでのヒーロー像とは一線を画すキャラクターだ。
予告映像では、白髪頭にふくよかな体形となったディガーが、「人生は予測不能だ」と語りつつ、豪邸で猫をかわいがる姿からスタート。採掘を続けた結果発生した緊急事態を受け、部下から採掘の停止を提案されるも意に介さず。そうこうしているうちに事態はどんどんと悪化していき、世界規模の大災害へと発展する。
被害総額は18兆ドルに及ぶとされ、アメリカ大統領（ジョン・グッドマン）から問題解決を命じられたディガーは、シャベルを手に世界を救うため立ち上がる。
ところが、「自然は操れないが、世間は操れる」「事実なんてどうでもいい。語り方次第さ」と意味深な言葉を口にし、本当に世界を救う気があるのか疑問を抱かせる展開に。ユーモアとスリルが交錯する予測不能なストーリーが描かれている。
共演には、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の博士役が記憶に新しいザンドラ・ヒュラー、『シビル・ウォー』『ブゴニア』などでの怪演で世界を魅了したジェシー・プレモンスら名優たちが集結。公開前から賞レースの有力候補との声も上がっている。
なお、同予告映像には津波を描写したシーンが含まれており、視聴の際はご注意ください。
トムは本作について「この役を演じられるようになるまで40年かかった」とコメント。45年に及ぶ俳優人生の集大成ともいえる役どころで、これまで築き上げてきたアクションヒーローのイメージを覆す演技に挑んでいる。これまでの命がけのアクション映画とは一味も二味も違う、いまだかつてないトム・クルーズに期待は高まるばかりだ。
海外版ポスターでは、カウボーイハットをかぶり、スコップを手に地球を踏みつけるディガーの姿をデザイン。権力を手にした石油王らしい不敵な表情が印象的なビジュアルとなっている。
新予告と海外版ポスターの公開にあわせて、主人公ディガー・ロックウェルが表紙を飾る「TIME」誌風のビジュアルもSNSで公開された。世界的ニュース誌「TIME」の表紙をモチーフにしたデザインで、テイラー・スウィフトやドナルド・トランプなどが登場してきた「パーソン・オブ・ザ・イヤー（今年の人）」を思わせる演出を取り入れ、世界を揺るがす石油王・ディガーの存在感を印象づける。
あわせて、トム・クルーズが自身のTikTok公式アカウント（@tomcruise）を開設。新しい挑戦を続けるトムらしい話題作りでも世界中の注目を集めている。
【動画】トム・クルーズが白髪＆ふくよか姿で登場する予告編
『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』『レヴェナント：蘇えりし者』でアカデミー賞監督賞を2年連続受賞したイニャリトゥ監督と、世界的スターのトム・クルーズが初タッグを組む話題作。昨年のアカデミー名誉賞授賞式では、プレゼンターを務めたイニャリトゥ監督からトムへトロフィーが手渡され、2人の新プロジェクトへの期待を決定づけるものとなった。
予告映像では、白髪頭にふくよかな体形となったディガーが、「人生は予測不能だ」と語りつつ、豪邸で猫をかわいがる姿からスタート。採掘を続けた結果発生した緊急事態を受け、部下から採掘の停止を提案されるも意に介さず。そうこうしているうちに事態はどんどんと悪化していき、世界規模の大災害へと発展する。
被害総額は18兆ドルに及ぶとされ、アメリカ大統領（ジョン・グッドマン）から問題解決を命じられたディガーは、シャベルを手に世界を救うため立ち上がる。
ところが、「自然は操れないが、世間は操れる」「事実なんてどうでもいい。語り方次第さ」と意味深な言葉を口にし、本当に世界を救う気があるのか疑問を抱かせる展開に。ユーモアとスリルが交錯する予測不能なストーリーが描かれている。
共演には、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の博士役が記憶に新しいザンドラ・ヒュラー、『シビル・ウォー』『ブゴニア』などでの怪演で世界を魅了したジェシー・プレモンスら名優たちが集結。公開前から賞レースの有力候補との声も上がっている。
なお、同予告映像には津波を描写したシーンが含まれており、視聴の際はご注意ください。
トムは本作について「この役を演じられるようになるまで40年かかった」とコメント。45年に及ぶ俳優人生の集大成ともいえる役どころで、これまで築き上げてきたアクションヒーローのイメージを覆す演技に挑んでいる。これまでの命がけのアクション映画とは一味も二味も違う、いまだかつてないトム・クルーズに期待は高まるばかりだ。
海外版ポスターでは、カウボーイハットをかぶり、スコップを手に地球を踏みつけるディガーの姿をデザイン。権力を手にした石油王らしい不敵な表情が印象的なビジュアルとなっている。
新予告と海外版ポスターの公開にあわせて、主人公ディガー・ロックウェルが表紙を飾る「TIME」誌風のビジュアルもSNSで公開された。世界的ニュース誌「TIME」の表紙をモチーフにしたデザインで、テイラー・スウィフトやドナルド・トランプなどが登場してきた「パーソン・オブ・ザ・イヤー（今年の人）」を思わせる演出を取り入れ、世界を揺るがす石油王・ディガーの存在感を印象づける。
あわせて、トム・クルーズが自身のTikTok公式アカウント（@tomcruise）を開設。新しい挑戦を続けるトムらしい話題作りでも世界中の注目を集めている。