FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は14、15日（日本時間15、16日）に準決勝2試合が行われる。4大会ぶりの優勝を狙うスペイン（FIFAランキング2位）はフランス（同1位）と14日に米テキサス州ダラスで対戦する。

スペインの“神童”FWラミン・ヤマル（バルセロナ）は13日が19歳の誕生日。自身への誕生日プレゼントとして購入したダイヤモンドが輝くネックレスをかけて前日会見に登場し、フランス戦を「人生で最も重要な試合」と位置付けた。

ケガ明けで臨んだ今大会はまだ1得点しか挙げられていないが、2、3人が相手でも抜いていく個人技で局面を変え、スペインの4強入りに貢献している。「ここまで1点だけなのは気にしていない。僕たちは勝っているんだから。スペインが敗退したW杯も見てきたけど今はそうなっていないし、これからも試合に出てゴールを決め続けたい」と意欲を口にした。

フランス戦は事実上の決勝とも言われており、「素晴らしい試合になると思う。みんなが見たいと思っていた試合。互角の展開になることは間違いない」と楽しみで仕方がない様子。スペインの元首相がコラムに「フランス代表にはフランス人が一人もいない」と記し、猛批判を浴びている問題について問われると「サッカーに何か目的があるとすれば人々を結びつけることだ。フランスとスペインは融合のいい例だと思う。サッカーの本質は融合にある。他人の発言をうのみにするべきじゃない」と慎重に答えた。