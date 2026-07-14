トルコの首都アンカラで北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に出席したトランプ米大統領/Win McNamee/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は13日、イランに対する海上封鎖を再開すると表明し、ホルムズ海峡を通過するその他の船舶に対し、安全確保のための対価を要求するとした。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「ホルムズ海峡は開かれており、イランの有無にかかわらず、今後も開かれ続ける。我々は『対イラン封鎖』を再開する。こう呼ばれるのは、出入りを阻止する対象がイランの船舶、またはイランの取引先に限られるためだ。その他のすべての国は、公正かつ自由に海峡を利用できる」と述べた。

さらに、「米国は今後、『ホルムズ海峡の守護者』として知られることになる。だが、そうである以上、かつ公平性の観点から、世界でも極めて不安定なこの地域の安全と治安を確保するために必要なあらゆる費用について、輸送されるすべての貨物の価値の20%に相当する対価を受け取る」と表明した。

一方、イランのアラグチ外相は同日、ホルムズ海峡を通過する商船から料金を徴収すべきだとするトランプ氏の考えに同意する一方、貨物の価値の20%を受け取るとの要求を嘲笑し、「公正な」料金を徴収するのはイランであると主張した。

アラグチ氏はX（旧ツイッター）への投稿で、トランプ氏を指して「米大統領はまったく正しい」と述べ、「ホルムズ海峡を通過する商船に安全な航行を提供する者は、そのサービスに対する対価を受け取るべきだ」とした。

アラグチ氏はさらに、トランプ氏の言葉遣いをまね、大文字を多用する傾向をあざ笑う形で「イランは常に海峡の『守護者』であり、今後も『永遠に』そうあり続ける」と述べ、「もちろん20%は高すぎる。我々は公正に対応する」と結んだ。