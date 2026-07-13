畑芽育、紅一点の舞台あいさつ「早く帰りたい」 盒曲減箸薀織献織検嵋榲にありがとう」
俳優の畑芽育が13日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）のワールドプレミア舞台あいさつに登壇。男性陣12人に囲まれてのイベントに本音をこぼした。
【全身ショット】素敵！白のロングドレスで登場した畑芽育
この日は、高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平、綱啓永、野村康太、K（&TEAM）、西垣匠、富本惣昭、樋口幸平、倉悠貴、東啓介、畑が東京・日比谷仲通りで行われたブルーカーペットアライバルイベントに登場。その後、監督が合流し、映画館にて舞台あいさつを行った。
男性陣12人に囲まれた畑は、白いロングドレスで登場。イベントに花を添えたが、高橋に「ごめんね、本当にありがとう」と投げかけられると、「早く帰りたい！肩身狭いな！」とポロリ。男性陣がタジタジし、畑が笑顔を見せる一幕もあった。
今回の出席者とは、劇中では「文哉くんとしか話していない」という畑。「窪田（正孝）さんは率先して空気感を作ってくれるので、一生懸命ついていきました」と撮影を振り返った。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
【全身ショット】素敵！白のロングドレスで登場した畑芽育
この日は、高橋文哉、櫻井海音、高橋恭平、綱啓永、野村康太、K（&TEAM）、西垣匠、富本惣昭、樋口幸平、倉悠貴、東啓介、畑が東京・日比谷仲通りで行われたブルーカーペットアライバルイベントに登場。その後、監督が合流し、映画館にて舞台あいさつを行った。
今回の出席者とは、劇中では「文哉くんとしか話していない」という畑。「窪田（正孝）さんは率先して空気感を作ってくれるので、一生懸命ついていきました」と撮影を振り返った。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。