高橋文哉、なにわ男子・高橋恭平と“同じ名字”でMCを翻弄し苦笑い「だからさっきから…」
俳優の高橋文哉（25）、高橋恭平（26／なにわ男子）が13日、都内で行われた自身が主演する映画『ブルーロック』（8月7日公開）ワールドプレミアの舞台あいさつに登壇。同じ名字でMCを“翻弄”させる一幕があった。
【写真】ブルーの羽をまとい笑顔をみせる高橋恭平
キャスト、監督勢ぞろいとなったこの日、名字が同じ2人はMCからフルネームで呼ばれることもしばしば。文哉への質問のターンで、MCから「高橋さん…」と声を掛けられると、思わず恭平も反応すると、MCが慌てて「あ、文哉さん！」と訂正。これに文哉は恭平にぴとりと近づき、「だからさっきからフルネームで呼ばれてるなって」とにやり。恭平も「若干ビクってして、このタイミングは俺じゃねえなって…」と苦笑。文哉はこのイベント前の2人での番宣活動でも名前を呼ばれるたびに「すごい気を遣わせてしまった」と告白し、笑いを呼んでいた。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
ブルーカーペットにはほかに、櫻井海音、綱啓永、野村康太、K（＆TEAM）、西垣匠、富本惣昭、樋口幸平、倉悠貴、東啓介、畑芽育、瀧悠輔監督が参加した。
【写真】ブルーの羽をまとい笑顔をみせる高橋恭平
キャスト、監督勢ぞろいとなったこの日、名字が同じ2人はMCからフルネームで呼ばれることもしばしば。文哉への質問のターンで、MCから「高橋さん…」と声を掛けられると、思わず恭平も反応すると、MCが慌てて「あ、文哉さん！」と訂正。これに文哉は恭平にぴとりと近づき、「だからさっきからフルネームで呼ばれてるなって」とにやり。恭平も「若干ビクってして、このタイミングは俺じゃねえなって…」と苦笑。文哉はこのイベント前の2人での番宣活動でも名前を呼ばれるたびに「すごい気を遣わせてしまった」と告白し、笑いを呼んでいた。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
ブルーカーペットにはほかに、櫻井海音、綱啓永、野村康太、K（＆TEAM）、西垣匠、富本惣昭、樋口幸平、倉悠貴、東啓介、畑芽育、瀧悠輔監督が参加した。