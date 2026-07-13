なにわ男子・高橋恭平、青の羽根で華やかな存在感 笑顔で手を振りブルーカーペット楽しむ
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平（26）が13日、都内で行われた映画『ブルーロック』（8月7日公開）ワールドプレミアのブルーカーペットアライバルに登場した。
【写真】傘をさしながら…笑顔で手をふる高橋恭平＆樋口幸平
高橋は、ブラウンの襟が印象的なジャケットに、本作のカラーである羽根のコサージュを合わせた華やかなスタイルで登場。仲間たちと肩を組んだり談笑しながら、ファンに笑顔で手を振ってブルーカーペットを楽しんだ。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台にライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
ブルーカーペットにはほかに、高橋文哉、櫻井海音、綱啓永、野村康太、K（＆TEAM）、西垣匠、富本惣昭、樋口幸平、倉悠貴、東啓介、畑芽育が参加した。
【写真】傘をさしながら…笑顔で手をふる高橋恭平＆樋口幸平
高橋は、ブラウンの襟が印象的なジャケットに、本作のカラーである羽根のコサージュを合わせた華やかなスタイルで登場。仲間たちと肩を組んだり談笑しながら、ファンに笑顔で手を振ってブルーカーペットを楽しんだ。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜23年3月、第2期が24年10月〜12月に放送。22年にはゲーム化、23年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
ブルーカーペットにはほかに、高橋文哉、櫻井海音、綱啓永、野村康太、K（＆TEAM）、西垣匠、富本惣昭、樋口幸平、倉悠貴、東啓介、畑芽育が参加した。