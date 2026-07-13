“令和の超新星”と話題の22歳グラドル、 プールを満喫する姿にネット衝撃「美しすぎる」「めっちゃいい」
グラビアアイドル、タレントの山田あいが13日までにInstagramを更新。美しさあふれる近影を披露すると、多数の「いいね！」が集まった。
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「ゴーグル忘れちゃって全力出せなかった」と投稿したのは自身のソロショット。プールでの水着ショットで魅せた。ファンからは「美しすぎる」「めっちゃいい」「スタイル抜群」などの声が相次いでいる。
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）
【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露 水着ショットも（13枚）
山田が「ゴーグル忘れちゃって全力出せなかった」と投稿したのは自身のソロショット。プールでの水着ショットで魅せた。ファンからは「美しすぎる」「めっちゃいい」「スタイル抜群」などの声が相次いでいる。
2003年9月11日生まれ、2024年にグラビアデビューしその圧倒的なスタイルで話題を呼んでいる山田。昨年12月には1st写真集『Ohaa〜i』（ワニブックス）を発売した。
引用：「山田あい」X（@yamadaaiii0911）、Instagram（@_.yamada.aiii._）