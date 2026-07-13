人気YouTuber美女、卵子凍結を告白「体力的に35歳くらいまで」年齢と向きうリアルな本音
20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』（ABEMA）#5が12日、配信となった。#5では、動画クリエイター・経営者のエツコが卵子凍結していることを明かし、妊娠・出産への思いを打ち明ける一幕があった。
【写真】サウナを楽しむYouTuber美女
『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題に。3の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結した。
動画クリエイター・経営者のエツコと歯科医師のレオはサウナへ。第2話でエツコから離婚歴を打ち明けられた際、「少し僕の中で引っかかる」と本音を漏らしていたレオだったが、2人きりで将来の家族設計や子どもについて真剣な対話を交わす。その中で、エツコは「子どもに関して、自分の中にタイムリミットを設けている」と切り出し、「卵子凍結もしている」と告白。
「自分の体力的に35歳くらいまでと思っているから、あと3年くらいで子どもを作るか作らないか選択しなきゃいけない」と、年齢と真剣に向き合うリアルな本音を吐露した。そんなエツコの覚悟に心を動かされた様子のレオは、「いろんな面を見ていきたい」「2人きりの時間もそうだけど、みんなと一緒にいる時間も見てもらえたら」と前向きにアピールした。
男女16人の共同生活がスタートし、お互いの素の部分や生活感が垣間見える中で、「結婚とは何か」をそれぞれがより深く、シビアに問い直し始めた『ガールオアレディ3』#5は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
【写真】サウナを楽しむYouTuber美女
『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題に。3の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結した。
「自分の体力的に35歳くらいまでと思っているから、あと3年くらいで子どもを作るか作らないか選択しなきゃいけない」と、年齢と真剣に向き合うリアルな本音を吐露した。そんなエツコの覚悟に心を動かされた様子のレオは、「いろんな面を見ていきたい」「2人きりの時間もそうだけど、みんなと一緒にいる時間も見てもらえたら」と前向きにアピールした。
男女16人の共同生活がスタートし、お互いの素の部分や生活感が垣間見える中で、「結婚とは何か」をそれぞれがより深く、シビアに問い直し始めた『ガールオアレディ3』#5は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。