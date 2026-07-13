“驚異の101cm”抜群プロポーションの28歳美女、最大露出に挑んだ最新写真集
Iカップグラビアアイドル原つむぎの最新写真集『Bloom』（ワニブックス）が9月11日に発売する。このたび、誌面カットが公開となった。
【写真】そんなに背中開けて大丈夫!? Iカップグラドル・原つむぎ写真集より
Iカップグラビアアイドル原つむぎが自身最大の露出に挑んだ！ 雄大な自然の中で、170cmの圧巻のプロポーションの魅力を余すところなく収録した最新写真集！
101cmの豊かなバストと美しいヒップラインが目を引く、自身最大級の大胆な表現に挑んだ原つむぎ最新写真集。初夏の大島を舞台に、風、光、海、火山──雄大な自然の中で魅せる圧巻の170cmボディと、ふとした瞬間にこぼれる素顔や繊細な表情まで余すことなく収録。大胆さと美しさ、そのどちらも詰め込んだ、“今”の原つむぎを写し出す渾身の一冊となった。
【原つむぎコメント】
大島の雄大な自然の中で、時間を忘れて夢中になりながら撮影しました。風や光、その瞬間にしか出会えない表情がたくさん詰まった一冊になっています。たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです
【原つむぎプロフィール】
1998年1月6日、兵庫県出身。身長170cm、Ｂ101Ｗ64Ｈ100。趣味はダイビング、野球観戦、サウナ。お笑いコンビ「爆乳パンチ」としても活躍する。
公式Ｘ （@haratsumugi） 公式Instagram（＠haratsumugi）
【写真】そんなに背中開けて大丈夫!? Iカップグラドル・原つむぎ写真集より
Iカップグラビアアイドル原つむぎが自身最大の露出に挑んだ！ 雄大な自然の中で、170cmの圧巻のプロポーションの魅力を余すところなく収録した最新写真集！
101cmの豊かなバストと美しいヒップラインが目を引く、自身最大級の大胆な表現に挑んだ原つむぎ最新写真集。初夏の大島を舞台に、風、光、海、火山──雄大な自然の中で魅せる圧巻の170cmボディと、ふとした瞬間にこぼれる素顔や繊細な表情まで余すことなく収録。大胆さと美しさ、そのどちらも詰め込んだ、“今”の原つむぎを写し出す渾身の一冊となった。
大島の雄大な自然の中で、時間を忘れて夢中になりながら撮影しました。風や光、その瞬間にしか出会えない表情がたくさん詰まった一冊になっています。たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです
【原つむぎプロフィール】
1998年1月6日、兵庫県出身。身長170cm、Ｂ101Ｗ64Ｈ100。趣味はダイビング、野球観戦、サウナ。お笑いコンビ「爆乳パンチ」としても活躍する。
公式Ｘ （@haratsumugi） 公式Instagram（＠haratsumugi）