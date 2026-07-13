春とヒコーキが『オールナイトニッポン0（ZERO）』に初挑戦！ 7.20放送決定
7月からスペシャルなパーソナリティが週替りで担当している月曜日のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』。7月20日27時から、お笑いコンビ・春とヒコーキが生放送で担当することが決定した。
【動画】『新空港占拠』ぐんぴぃ 櫻井翔に120kgの体を抱えられるシーンは「本当に申し訳なかった」
春とヒコーキはぐんぴぃと土岡哲朗によって2017年に結成された、タイタン所属のお笑いコンビ。YouTubeチャンネル『バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】』は登録者数200万人超えを誇り、コンビとしても今春に3回目の単独ライブ『モンキービジネス』を4都市4会場で開催するなど、大きな注目を集めている。
今回、春とヒコーキが『オールナイトニッポン0』のパーソナリティに初挑戦。コーナーなどの詳細は、追ってオールナイトニッポン公式Xにて発表される予定だ。
春とヒコーキのぐんぴぃは「ビタースイートサンバをバックにお喋りできるなんて夢のようです。1967年〜2013年までのANN全パーソナリティのラインナップを見て、気持ちを鼓舞しています！ ミスターDJ、糸居五郎さんの分も頑張ります！」と意気込みを。
土岡哲朗は「ニートだった頃、深夜にラジオをリアタイすることで一日を取り返してました。無駄に夜しっかり寝て、翌日radikoで聴く贅沢もしてました。これを聴いてる間は全員平等に意味がない。そんなラジオをお届けします！」と言葉を寄せている。
なお、「17LIVE」ではスタジオの様子を映像でライブ配信、放送後には「17LIVE」限定のアフタートークの配信も予定している。
『春とヒコーキのオールナイトニッポン0』は、ニッポン放送にて7月20日27時生放送。
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春とヒコーキはぐんぴぃと土岡哲朗によって2017年に結成された、タイタン所属のお笑いコンビ。YouTubeチャンネル『バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】』は登録者数200万人超えを誇り、コンビとしても今春に3回目の単独ライブ『モンキービジネス』を4都市4会場で開催するなど、大きな注目を集めている。
春とヒコーキのぐんぴぃは「ビタースイートサンバをバックにお喋りできるなんて夢のようです。1967年〜2013年までのANN全パーソナリティのラインナップを見て、気持ちを鼓舞しています！ ミスターDJ、糸居五郎さんの分も頑張ります！」と意気込みを。
土岡哲朗は「ニートだった頃、深夜にラジオをリアタイすることで一日を取り返してました。無駄に夜しっかり寝て、翌日radikoで聴く贅沢もしてました。これを聴いてる間は全員平等に意味がない。そんなラジオをお届けします！」と言葉を寄せている。
なお、「17LIVE」ではスタジオの様子を映像でライブ配信、放送後には「17LIVE」限定のアフタートークの配信も予定している。
『春とヒコーキのオールナイトニッポン0』は、ニッポン放送にて7月20日27時生放送。