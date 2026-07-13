172cm美女インフルエンサー、シースルーのラインくっきり夏コーデに反響
インフルエンサーの「ひとみやで」が12日、自身のInstagramを更新し、東京・神泉で念願だった店に訪れることができたことを報告。公開したポートレートに「可愛らしい」「どーしたらそんなスタイルになるんだ？？」といった反響が寄せられている。
【写真】172cm美女インフルエンサー、「記憶ない」酔っ払いショットに「可愛い」の声
ひとみやでは、Instagramのフォロワーが10万人超の人気インフルエンサー、身長172cmでIカップというスタイルを武器に活動している。
そんな彼女はこの日、「念願のお店でご飯を食べれてご満悦ひとみちゃん」「気抜いたらお腹パンパンだ....」とつづりながら、路上で撮影したショットを公開。夏らしくシースルーのトップスは大きく胸元が開き、中のキャミソールがうっすら見える。
コメント欄には「めっちゃ可愛いシースルーのシャツだね！」「笑顔も素敵だし、夏ファッション爽やかで似合ってる‼︎」「どーしたらそんなスタイルになるんだ？？」「夏コーデが可愛らしいですね」といった反響が寄せられている。
引用：「ひとみやで」Instagram（＠iamhitomi_yade）
【写真】172cm美女インフルエンサー、「記憶ない」酔っ払いショットに「可愛い」の声
ひとみやでは、Instagramのフォロワーが10万人超の人気インフルエンサー、身長172cmでIカップというスタイルを武器に活動している。
コメント欄には「めっちゃ可愛いシースルーのシャツだね！」「笑顔も素敵だし、夏ファッション爽やかで似合ってる‼︎」「どーしたらそんなスタイルになるんだ？？」「夏コーデが可愛らしいですね」といった反響が寄せられている。
引用：「ひとみやで」Instagram（＠iamhitomi_yade）