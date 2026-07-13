エリオット・ペイジ、恋人と『オデュッセイア』プレミアに 2ショット披露
映画『JUNO／ジュノ』やNetflixドラマ『アンブレラ・アカデミー』で知られるエリオット・ペイジが、昨年6月に、トランスジェンダーを公表してから初めて関係を公表した恋人、ジュリア・シプレットと『オデュッセイア』のプレミアに来場した。
【写真】恋人と『オデュッセイア』プレミアに来場したエリオット・ペイジ
現地時間7月6日、ジュリアがインスタグラムを更新し、エリオットとの2ショットほか、『オデュッセイア』のプレミアで撮影した写真をシェア。ジュリアは「『オデュッセイア』という名前の素敵なインディーズ映画を観ました（確か本が原作だったかな？）本当に良い作品だったので、可能だったらぜひ観てみて」とユーモアたっぷりにキャプションを添え、エリオットの出演作をアピールした。
名匠クリストファー・ノーラン監督が古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる英雄叙事詩を映画化した本作には、エリオットのほか、マット・デイモン、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロンら豪華キャストが出演。長編映画史上初めて全編IMAXで撮影された超大作となっている。
エリオットも後に自分のインスタグラムで、ジュリアとの2ショットや、俳優のキアシー・クレモンズと3人で写る写真をシェア。「『オデュッセイア』のロンドンプレミアに、魅力的なデート相手と一緒に出席。皆に観てもらうのが待ちきれない」とコメントした。コメント欄では『ハンズ・オブ・ラヴ 手のひらの勇気』で共演したジュリアン・ムーアからハートの絵文字を贈られている。
エレン・ペイジ名義で『JUNO／ジュノ』などに出演していたエリオットは、2020年12月に、トランスジェンダーでありノンバイナリーであることを公表。2025年、LGBTQIA＋コミュニティの権利を称える「プライド月間」として知られる6月に、インスタグラムでジュリアと写るセルフィーを公開し、関係を公表した。同年9月には、ミラノ・ファッションウィークで開催されたエリオットが出演するグッチの短編映画のプレミアでレッドカーペットデビュー。交際は順調のようで、エリオットは今年6月にも、インスタグラムでジュリアとのセルフィーを公開し、赤いハートの絵文字を添えていた。
引用：「エリオット・ペイジ」Instagram（＠juliashiplett）
「ジュリア・シプレット」Instagram（＠elliotpage）
【写真】恋人と『オデュッセイア』プレミアに来場したエリオット・ペイジ
現地時間7月6日、ジュリアがインスタグラムを更新し、エリオットとの2ショットほか、『オデュッセイア』のプレミアで撮影した写真をシェア。ジュリアは「『オデュッセイア』という名前の素敵なインディーズ映画を観ました（確か本が原作だったかな？）本当に良い作品だったので、可能だったらぜひ観てみて」とユーモアたっぷりにキャプションを添え、エリオットの出演作をアピールした。
エリオットも後に自分のインスタグラムで、ジュリアとの2ショットや、俳優のキアシー・クレモンズと3人で写る写真をシェア。「『オデュッセイア』のロンドンプレミアに、魅力的なデート相手と一緒に出席。皆に観てもらうのが待ちきれない」とコメントした。コメント欄では『ハンズ・オブ・ラヴ 手のひらの勇気』で共演したジュリアン・ムーアからハートの絵文字を贈られている。
エレン・ペイジ名義で『JUNO／ジュノ』などに出演していたエリオットは、2020年12月に、トランスジェンダーでありノンバイナリーであることを公表。2025年、LGBTQIA＋コミュニティの権利を称える「プライド月間」として知られる6月に、インスタグラムでジュリアと写るセルフィーを公開し、関係を公表した。同年9月には、ミラノ・ファッションウィークで開催されたエリオットが出演するグッチの短編映画のプレミアでレッドカーペットデビュー。交際は順調のようで、エリオットは今年6月にも、インスタグラムでジュリアとのセルフィーを公開し、赤いハートの絵文字を添えていた。
引用：「エリオット・ペイジ」Instagram（＠juliashiplett）
「ジュリア・シプレット」Instagram（＠elliotpage）