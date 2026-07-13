映画ランキング：ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』が2週連続で1位をキープ！早くも興収50億円目前
最新の全国映画動員ランキング（7月10日〜12日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週ダントツの1位で初登場した『トイ・ストーリー５』が、週末3日間で動員115万7000人、興収16億8300万円をあげ、1位をキープした。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
これはディズニー配給の全作品の中で、2週目の週末興行収入としては歴代1位の記録。これまで1位だった『アナと雪の女王２』（最終興収134億円）の2週目の週末3日間の興行収入16億3600万円を抜き去り、歴史的な快進撃が続いている。
10日間の累計は興行収入49億4148万8630円、動員337万2948人となり、興行収入50億円突破が目前。ディズニー作品最速での50億円突破の記録を11日目（7月13日の興行）に塗り替えることになりそうだ。
2位と3位も順位は変わらず、2位の『Michael／マイケル』が週末3日間で動員27万5000人、興収4億4800万円。累計成績は動員359万人、興収57億円を突破した。3位の『口に関するアンケート』は週末3日間で動員7万5000人、興収1億300万円。累計成績は動員24万人、興収3億円となっている。
公開8週目を迎えた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、前週より2ランクアップして4位となった。累計成績は動員199万人、興収33億円を超えている。
このほか既存作品では、トップ10圏外となっていた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が9位に、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が10位に再登場。『ザ・スーパーマリオ〜』は累計で動員571万人、興収78億円を突破。『名探偵コナン〜』は累計で動員919万人、興収135億円を超えている。
また、鵜飼有志が死と隣り合わせの殺人ゲームを描いた人気ライトノベルを原作にしたTVアニメの続編『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』が11位でのスタートとなった。
■全国映画動員ランキングトップ10（7月10日〜12日）
1（1→）トイ・ストーリー５（公開週2）
2（2→）Michael／マイケル（5）
3（2→）口に関するアンケート（2）
4（6↑）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（8）
5（4↓）黒牢城（4）
6（5↓）それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星（3）
7（8↓）魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター（4）
8（7↓）免許返納!?（4）
9（−）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（12）
10（−）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（14）
※11（NEW）死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH（1）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
これはディズニー配給の全作品の中で、2週目の週末興行収入としては歴代1位の記録。これまで1位だった『アナと雪の女王２』（最終興収134億円）の2週目の週末3日間の興行収入16億3600万円を抜き去り、歴史的な快進撃が続いている。
2位と3位も順位は変わらず、2位の『Michael／マイケル』が週末3日間で動員27万5000人、興収4億4800万円。累計成績は動員359万人、興収57億円を突破した。3位の『口に関するアンケート』は週末3日間で動員7万5000人、興収1億300万円。累計成績は動員24万人、興収3億円となっている。
公開8週目を迎えた『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、前週より2ランクアップして4位となった。累計成績は動員199万人、興収33億円を超えている。
このほか既存作品では、トップ10圏外となっていた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が9位に、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が10位に再登場。『ザ・スーパーマリオ〜』は累計で動員571万人、興収78億円を突破。『名探偵コナン〜』は累計で動員919万人、興収135億円を超えている。
また、鵜飼有志が死と隣り合わせの殺人ゲームを描いた人気ライトノベルを原作にしたTVアニメの続編『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』が11位でのスタートとなった。
■全国映画動員ランキングトップ10（7月10日〜12日）
1（1→）トイ・ストーリー５（公開週2）
2（2→）Michael／マイケル（5）
3（2→）口に関するアンケート（2）
4（6↑）スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー（8）
5（4↓）黒牢城（4）
6（5↓）それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星（3）
7（8↓）魔女の宅急便 4Kデジタルリマスター（4）
8（7↓）免許返納!?（4）
9（−）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（12）
10（−）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（14）
※11（NEW）死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH（1）