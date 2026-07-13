奥平大兼・出口夏希・Aぇ! group佐野晶哉ら出演『か「」く「」し「」ご「」と「』アマプラ配信 キャスト陣が語るドライブ秘話＆撮影舞台裏
【モデルプレス＝2026/07/13】俳優の奥平大兼と女優の出口夏希がW主演を務める映画『か「」く「」し「」ご「」と「』が7月3日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】人気俳優・STARTOアイドルらの制服ショット
本作は『君の膵臓をたべたい』などで知られる人気作家・住野よるの同名小説を、『少女は卒業しない』を手掛けた新進気鋭の中川駿監督が映画化した青春ラブストーリー。“少しだけ人の気持ちが見えてしまう”特別なチカラを持った高校生5人の、もどかしくも切ない純度100％の尊い日々を描き出す。主題歌には、若者を中心に人気を集めるちゃんみなが初めて映画主題歌として書き下ろした楽曲「I hate this love song」が起用されている。
奥平は引っ込み思案で自分に自信の持てない主人公・京を繊細に体現。底抜けに明るい性格で、ヒロインではなくヒーローになりたいと願う三木直子（通称：ミッキー）役を出口が演じる。さらに、京の親友で体育会系の人気者・高崎博文（通称：ヅカ）役に佐野晶哉（Aぇ! group）、予測不能な言動でマイペースな黒田文（通称：パラ）役に菊池日菜子、内気で控えめな性格からある日突然学校へ来なくなる宮里望愛（通称：エル）役に早瀬憩がキャスティングされ、瑞々しいアンサンブルを展開している。
ミッキー役の出口は、原作者の住野から「バカ可愛いミッキーを演してください」と書かれた手紙を受け取ったことで役を掴み「私の自然体でいれたら、それが画面に出るのかなと思って、本当に何も考えずにただただ楽しくやっていたら、なんか自分っぽくなっちゃって（笑）」と自分自身の素に近い芝居となったことを回顧。そして「でも私からしたらそれがミッキーっぽいなとも思えたので、良かったなと思っています」と振り返った。
さらに、今回が初共演だった奥平と、周りが驚くほど急速に仲良くなったという佐野。公開前夜祭イベントでは、コピーの「純度100％の涙が溢れ出す」にちなみ、佐野が撮影の休日に奥平と2人で新潟の海辺をドライブしたエピソードを披露。松山千春の「大空と大地の中で」を2〜3時間のドライブ中に5、6回流したと言い「新潟の自然と撮影の楽しい思い出が歌詞と重なって染みて、まじで泣きそうになった」と熱く語り、奥平も「喰らったね」と深く共感していた。
個別インタビューでは、出口はが「スタート前をそのまま続けているような自然な形ですごくリラックスできた居心地の良い現場だった」と当時を振り返り、ムードメーカーとして佐野と菊池の名前を挙げた。また、役柄とのギャップについて「第1印象が京くんだったので、明るくて元気でよく笑う奥平くんに良い意味でギャップがあった」と明かした。重要な役どころを演じきった菊池は「完全にパラになれている、という絶対的な自信を持てないままクランクインしました。でも、それまで監督と話し合いを重ねながら、パラってなにを考えているんだろうと常に考えてはいたので、カメラの前にいざ立ったとき自然とパラとして言葉が出てくる感覚が何度かありました。いろんな方々からお褒めの言葉もいただけて、頑張って良かったなと思います」と確かな手応えを語った。
互いに心を寄せ合いながら紡がれる5人の不器用な青春と、若き実力派キャストたちのリアルな熱量が詰まった本作の魅力を、ぜひ配信で体感してほしい。（modelpress編集部）
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◆映画『か「」く「」し「」ご「」と「』
本作は『君の膵臓をたべたい』などで知られる人気作家・住野よるの同名小説を、『少女は卒業しない』を手掛けた新進気鋭の中川駿監督が映画化した青春ラブストーリー。“少しだけ人の気持ちが見えてしまう”特別なチカラを持った高校生5人の、もどかしくも切ない純度100％の尊い日々を描き出す。主題歌には、若者を中心に人気を集めるちゃんみなが初めて映画主題歌として書き下ろした楽曲「I hate this love song」が起用されている。
◆キャスト陣が語るドライブ秘話・撮影舞台裏
ミッキー役の出口は、原作者の住野から「バカ可愛いミッキーを演してください」と書かれた手紙を受け取ったことで役を掴み「私の自然体でいれたら、それが画面に出るのかなと思って、本当に何も考えずにただただ楽しくやっていたら、なんか自分っぽくなっちゃって（笑）」と自分自身の素に近い芝居となったことを回顧。そして「でも私からしたらそれがミッキーっぽいなとも思えたので、良かったなと思っています」と振り返った。
さらに、今回が初共演だった奥平と、周りが驚くほど急速に仲良くなったという佐野。公開前夜祭イベントでは、コピーの「純度100％の涙が溢れ出す」にちなみ、佐野が撮影の休日に奥平と2人で新潟の海辺をドライブしたエピソードを披露。松山千春の「大空と大地の中で」を2〜3時間のドライブ中に5、6回流したと言い「新潟の自然と撮影の楽しい思い出が歌詞と重なって染みて、まじで泣きそうになった」と熱く語り、奥平も「喰らったね」と深く共感していた。
個別インタビューでは、出口はが「スタート前をそのまま続けているような自然な形ですごくリラックスできた居心地の良い現場だった」と当時を振り返り、ムードメーカーとして佐野と菊池の名前を挙げた。また、役柄とのギャップについて「第1印象が京くんだったので、明るくて元気でよく笑う奥平くんに良い意味でギャップがあった」と明かした。重要な役どころを演じきった菊池は「完全にパラになれている、という絶対的な自信を持てないままクランクインしました。でも、それまで監督と話し合いを重ねながら、パラってなにを考えているんだろうと常に考えてはいたので、カメラの前にいざ立ったとき自然とパラとして言葉が出てくる感覚が何度かありました。いろんな方々からお褒めの言葉もいただけて、頑張って良かったなと思います」と確かな手応えを語った。
互いに心を寄せ合いながら紡がれる5人の不器用な青春と、若き実力派キャストたちのリアルな熱量が詰まった本作の魅力を、ぜひ配信で体感してほしい。（modelpress編集部）
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