マーベルドラマ「デアデビル」や「アイアン・フィスト」などでマダム・ガオ役を演じたワイ・チン・ホーが逝去した。82歳だった。

米によると、ホーは2026年7月10日（現地時間）、脳卒中により亡くなった。訃報は元共演者がInstagramで明らかにし、その後、代理人を通じて遺族が死去を認めた。

代理人は声明で、「遺族は、愛するワイに寄せられた溢れんばかりの愛と励まし、美しいメッセージと思い出に心から感謝しています。これほど多くの人々にとって彼女が大切な存在であったことを知り、この困難な時期において大きな慰めとなっています」と発表した。

ホーは1943年に香港で生まれ、1990年公開のロビン・ウィリアムズ主演映画『キャデラック・マン』でアメリカ映画デビューを果たした。その後、30年以上にわたり映画とテレビ界で精力的に活動を続け、『ソープディッシュ』（1991）や『魔法使いの弟子』（2010）などに出演した。

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近年では、マーベルドラマのキャラクター、マダム・ガオ役で世界中のファンに知られる存在となった。謎めいた犯罪組織ヤミノテの冷静沈着で底知れない存在感を放つの幹部を演じ、「デアデビル」をはじめ、「アイアン・フィスト」「ディフェンダーズ」に出演。また、ピクサー映画『私ときどきレッサーパンダ』（2022）ではウーおばあちゃんの声を担当し、「Awkwafina Is Nora from Queens（原題）」などコメディドラマでも活躍して幅広いジャンルで才能を発揮した。

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ホーの訃報を最初に伝え、「デアデビル」でノブ役として共演したピーター・シンコダはで、「あなたのことは決して忘れません。撮影現場でもプライベートでも、あなたと過ごしたあらゆる瞬間から多くのことを学びました。あなたの言葉の一つひとつに、私は深く耳を傾けていました。友よ、またいつか会いましょう。あなたは素晴らしい人でした」と追悼の言葉を贈っている。

心よりご冥福をお祈りいたします。

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