M！LK佐野勇斗＆塩崎太智、「non‐no」表紙に初登場！ “2人の絆”に迫った特集も
M！LKの佐野勇斗と塩崎太智（「崎」は「たつさき」が正式表記）が、7月21日発売の雑誌「non‐no（ノンノ）」9月号（集英社）の特別版表紙に登場する。M！LKのメンバーが同誌の表紙を飾るのは初めて。デニムをまとった爽やかなツーショットの表紙に加え、8ページの特集で“2人の絆”に迫る。
【写真】佐野勇斗、『トイ・ストーリー５』声優に強い責任感 大好きだからこそ「裏切らないように」
グループ史上最大規模のアリーナツアー「M！LK ARENA TOUR 2026‐2027『シャカリキレボリューション』」を控えているM！LK。佐野勇斗はTBS系ドラマ『君の好きは無敵』（7月14日スタート）に出演、塩崎太智は『ラヴィット！』のシーズンレギュラーを4〜6月に務めるなど、個人としても活躍の幅を広げている。
「佐野勇斗×塩崎太智（M！LK） 信頼の Good vibes buddy」と題した特集ページでは、お互いを支え合い、リスペクトし合う2人の関係性にクローズアップ。寮の同じ部屋で暮らしていた10代の頃の思い出や、グループ活動を続けるうえでお互いの存在に救われた瞬間などを振り返っている。
以前からM！LKとしてかなえたい大きな夢や目標を口にし、実現してきたという佐野。それに対して塩崎が「勇ちゃん（佐野）には、未来が見えてる！」とコメント。これに対し佐野が、今回の特別版表紙への登場について「これは、うれしい“イレギュラーフューチャー”だったね（笑）」と語る場面も。
また特集では、同じ質問を2人に投げかけるQ＆Aも実施。
「1日オフがあったら、どう過ごす？」という質問に、塩崎は「ディズニー」、佐野は「山でテントサウナ」と回答。
「お気に入りのリフレッシュ方法は？」という質問には、佐野は「M！LKの今後のプランを練ること」、塩崎は「こだわりの詰まった睡眠時間」と答えた。
キャラクターの違いを楽しめる、対照的な回答をしている。なお、通常版、特別版ともに、佐野勇斗＆塩崎太智の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
「non‐no」9月号は、集英社より7月21日発売。特別定価は特別版、通常版ともに890円。
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グループ史上最大規模のアリーナツアー「M！LK ARENA TOUR 2026‐2027『シャカリキレボリューション』」を控えているM！LK。佐野勇斗はTBS系ドラマ『君の好きは無敵』（7月14日スタート）に出演、塩崎太智は『ラヴィット！』のシーズンレギュラーを4〜6月に務めるなど、個人としても活躍の幅を広げている。
以前からM！LKとしてかなえたい大きな夢や目標を口にし、実現してきたという佐野。それに対して塩崎が「勇ちゃん（佐野）には、未来が見えてる！」とコメント。これに対し佐野が、今回の特別版表紙への登場について「これは、うれしい“イレギュラーフューチャー”だったね（笑）」と語る場面も。
また特集では、同じ質問を2人に投げかけるQ＆Aも実施。
「1日オフがあったら、どう過ごす？」という質問に、塩崎は「ディズニー」、佐野は「山でテントサウナ」と回答。
「お気に入りのリフレッシュ方法は？」という質問には、佐野は「M！LKの今後のプランを練ること」、塩崎は「こだわりの詰まった睡眠時間」と答えた。
キャラクターの違いを楽しめる、対照的な回答をしている。なお、通常版、特別版ともに、佐野勇斗＆塩崎太智の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
「non‐no」9月号は、集英社より7月21日発売。特別定価は特別版、通常版ともに890円。