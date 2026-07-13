“鬼塚先生”反町隆史、単車に乗る ファンため息「カッコよすぎる、、」
俳優・反町隆史が主演する7月20日からスタートするドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の公式Instagramが11日までにオフショットを公開。主演の反町がバイクに乗る姿にファンから称賛が集まった。
【写真】バイクにまたがる鬼塚先生
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン KC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。
1998年の夏の放送当時、大掛かりなロケーションや予想を裏切るストーリー展開、そして“従来の教師像”を根底から覆す型破りなスタイルが話題に。2024年4月にはスペシャルドラマ『GTOリバイバル』が放送された。誰よりもまっすぐ生徒と向き合う伝説の教師“GTO（グレート・ティーチャー・オニヅカ）”が、1998年の放送から28年の時を経て、50代となって、再び連続ドラマに帰ってくる。
ドラマの公式アカウントが「#反町隆史 さんのバイク姿を公開 本編では、鬼塚がバイクを走らせる姿も…」と投稿したのは、1枚のオフショット。写真には、サングラスをかけてバイクにまたがる反町の凛々しい姿が収められている。
放送を直前に控えたドラマからのオフショットにファンは歓喜。「やっぱりバイクが良く似合います！」「反町さんのバイクの後ろに乗りたい」「カッコよすぎる、、」といったコメントが集まっている。
引用：ドラマ『GTO』公式Instagram（@gto2026summer）
【写真】バイクにまたがる鬼塚先生
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン KC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。
ドラマの公式アカウントが「#反町隆史 さんのバイク姿を公開 本編では、鬼塚がバイクを走らせる姿も…」と投稿したのは、1枚のオフショット。写真には、サングラスをかけてバイクにまたがる反町の凛々しい姿が収められている。
放送を直前に控えたドラマからのオフショットにファンは歓喜。「やっぱりバイクが良く似合います！」「反町さんのバイクの後ろに乗りたい」「カッコよすぎる、、」といったコメントが集まっている。
引用：ドラマ『GTO』公式Instagram（@gto2026summer）