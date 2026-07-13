明日の『風、薫る』“りん”見上愛、院長“多田”筒井道隆に決心を伝える
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「新風吹くころ」（第77回）が7月14日に放送される。
【写真】多田（筒井道隆）と話すりん（見上愛）『風、薫る』第77回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第77回あらすじ
直美たちと話して決心したりんは、院長の多田（筒井道隆）と話す。
一方、瑞穂屋ではシマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と卯三郎（坂東彌十郎）の話を聞く…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】多田（筒井道隆）と話すりん（見上愛）『風、薫る』第77回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第77回あらすじ
直美たちと話して決心したりんは、院長の多田（筒井道隆）と話す。
一方、瑞穂屋ではシマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と卯三郎（坂東彌十郎）の話を聞く…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。