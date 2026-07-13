明松美玖、オフショットを公開　※「明松美玖」Instagram

写真拡大

　サッカー日本代表の堂安律の妻でモデル、インフルエンサーの明松美玖が13日までにInstagramを更新。長女とのオフショットを公開した。

【写真】堂安律のインフルエンサー妻、娘との2ショット　「ご両親にそっくり」（3枚）

　2024年6月に堂安との結婚を発表し、2026年7月には第1子長女の誕生を公表している明松。彼女が投稿したのは長女とのオフショット。写真には、長女を抱っこする明松の姿が複数収められている。

　長女との2ショットにファンからは「ベビたん可愛すぎます〜」「ご両親にそっくり」「寝顔パパですね」「顔立ちが綺麗」などの声が相次いだ。

引用：「明松美玖」Instagram（＠_mm_meow）