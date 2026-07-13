堂安律のインフルエンサー妻、娘との2ショット公開 「ご両親にそっくり」「寝顔パパですね」「顔立ちが綺麗」
サッカー日本代表の堂安律の妻でモデル、インフルエンサーの明松美玖が13日までにInstagramを更新。長女とのオフショットを公開した。
【写真】堂安律のインフルエンサー妻、娘との2ショット 「ご両親にそっくり」（3枚）
2024年6月に堂安との結婚を発表し、2026年7月には第1子長女の誕生を公表している明松。彼女が投稿したのは長女とのオフショット。写真には、長女を抱っこする明松の姿が複数収められている。
長女との2ショットにファンからは「ベビたん可愛すぎます〜」「ご両親にそっくり」「寝顔パパですね」「顔立ちが綺麗」などの声が相次いだ。
引用：「明松美玖」Instagram（＠_mm_meow）
【写真】堂安律のインフルエンサー妻、娘との2ショット 「ご両親にそっくり」（3枚）
2024年6月に堂安との結婚を発表し、2026年7月には第1子長女の誕生を公表している明松。彼女が投稿したのは長女とのオフショット。写真には、長女を抱っこする明松の姿が複数収められている。
長女との2ショットにファンからは「ベビたん可愛すぎます〜」「ご両親にそっくり」「寝顔パパですね」「顔立ちが綺麗」などの声が相次いだ。
引用：「明松美玖」Instagram（＠_mm_meow）