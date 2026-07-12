板野友美、スタイル抜群の近影を披露！ 豪華なプールを満喫「すんごい」
元AKB48メンバーでタレントの板野友美が、12日までにInstagramを更新。水着姿の近影を披露すると称賛の声が寄せられた。
【写真】板野友美、水着姿が「スタイル抜群」 抜群プロポーション際立つショットの数々（10枚）
板野が投稿したのは複数のオフショット。写真にはハート柄があしらわれた黒水着を身につけた彼女の姿が収められている。ファンからは「かわいい」「すんごい」「ドキドキするほど美しくてお綺麗です」「眼福」などの反響が集まった。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘にも連日「スゴイ美人」などのコメントが集まっていた。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）
【写真】板野友美、水着姿が「スタイル抜群」 抜群プロポーション際立つショットの数々（10枚）
板野が投稿したのは複数のオフショット。写真にはハート柄があしらわれた黒水着を身につけた彼女の姿が収められている。ファンからは「かわいい」「すんごい」「ドキドキするほど美しくてお綺麗です」「眼福」などの反響が集まった。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘にも連日「スゴイ美人」などのコメントが集まっていた。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）