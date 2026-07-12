「有村架純さんかと…」 元鉄工所勤務グラドル26歳の近影にネット騒然「なんという美しさ」
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、12日までにInstagramを更新。近影を披露するとファンから反響が寄せられた。
【写真】「有村架純さんかと、、」元鉄工所勤務26歳グラドル、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「プライベートで海外行ったことないな〜とふと思ったり」と投稿したのは滞在していた台湾でのオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブ姿の涼やかな横顔や、カメラを見つめる凛々しい表情も収められている。ファンからは「有村架純さんかと…」「なんという美しさ」「美しいがすぎる」などのコメントが集まっている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）
【写真】「有村架純さんかと、、」元鉄工所勤務26歳グラドル、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）