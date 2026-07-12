「176cm 股下90cm」元アイドル22歳、タイトなミニ丈タンクトップ姿にネット衝撃 デニムパンツも履きこなす
コスプレイヤーの緑川希星が12日までにXを更新。美スタイル際立つオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が「今日も1日おつかれさま！ ツインテールまだ許される？？」と投稿したのは自身のソロショット。ショート丈のタンクトップとデニムパンツ、髪をツインテールにした彼女の姿が収められている。ファンからは「めっちゃ可愛い」「似合いすぎ」などの声が相次いだ。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が「今日も1日おつかれさま！ ツインテールまだ許される？？」と投稿したのは自身のソロショット。ショート丈のタンクトップとデニムパンツ、髪をツインテールにした彼女の姿が収められている。ファンからは「めっちゃ可愛い」「似合いすぎ」などの声が相次いだ。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）