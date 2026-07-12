『映画名探偵プリキュア！』公開を記念し劇場マナームービー上映 ぷちきゅあがマナーを伝授
アニメ映画『映画名探偵プリキュア！ 不思議な庭と2人の秘密』が9月18日より全国公開されることを記念し、「プリキュア」シリーズ初となる劇場マナームービーの期間限定上映が決定した。
【動画】ぷちきゅあが劇場マナーを伝授！
「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」をテーマに掲げる『名探偵プリキュア！』。2027年の誕生日に、ポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ、1999年へタイムスリップしてしまう。
そこで、探偵に憧れる小林みくる（本渡楓）や、自称天才博士の妖精・ジェット先輩（梶裕貴）と出会い、「キュアット探偵事務所」で立派な探偵になることを決意。事件が起こるたびに現れる怪盗団ファントムから依頼者の大切なものを取り戻すため、名探偵プリキュアに変身し、さまざまな事件を“キュアット解決”していく。
先日解禁されたメインビジュアルには、『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』とのシリーズの垣根を越えた夢の共演や、映画オリジナルキャラクターの登場、はなまるかわいい世界観が描かれ、SNSでも期待の声が続々と寄せられている。ますます注目が集まる中、このたび映画の公開を記念して、「プリキュア」シリーズ初となる劇場マナームービーの上映が決定した。
劇場マナームービーを彩るのは、「プリキュア」シリーズ初の公式スピンオフショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』。歴代「プリキュア」シリーズの妖精をはじめとした“ちいさななかまたち”が「ぷちきゅあ」になって大集合し、なんでもかなっちゃう「すご〜いせかい」を舞台に、のんびり過ごしたり、みんなで遊んだり、ときにはドタバタしたり…。それぞれが自由気ままに過ごす、かわいい日常を描いた作品だ。
今回公開された劇場マナームービーでは、映画館に遊びにやってきたぷちきゅあぷりるんをはじめとする、ぷちきゅあのなかまたちが、映画を観る際の4つの鑑賞マナーをかわいく楽しく呼びかける。テンションが上がって座席の周りを跳ね回るぷちきゅあこむぎや、持ち込んだパフェを食べるぷちきゅあめっぷる、ぷちきゅあみっぷるなど、ぷちきゅあのなかまたちがマナー違反を再現しながら、劇場でのマナーを分かりやすく紹介している。
この劇場マナームービーは、7月24日より、T・ジョイ系列劇場（一部作品・劇場を除く）にて上映開始となる。
アニメ映画『映画名探偵プリキュア！ 不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。
【動画】ぷちきゅあが劇場マナーを伝授！
「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」をテーマに掲げる『名探偵プリキュア！』。2027年の誕生日に、ポチタンと名乗る妖精と出会った明智あんな（千賀光莉）は、突然、謎の光に飲み込まれ、1999年へタイムスリップしてしまう。
先日解禁されたメインビジュアルには、『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』とのシリーズの垣根を越えた夢の共演や、映画オリジナルキャラクターの登場、はなまるかわいい世界観が描かれ、SNSでも期待の声が続々と寄せられている。ますます注目が集まる中、このたび映画の公開を記念して、「プリキュア」シリーズ初となる劇場マナームービーの上映が決定した。
劇場マナームービーを彩るのは、「プリキュア」シリーズ初の公式スピンオフショートアニメ『ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜』。歴代「プリキュア」シリーズの妖精をはじめとした“ちいさななかまたち”が「ぷちきゅあ」になって大集合し、なんでもかなっちゃう「すご〜いせかい」を舞台に、のんびり過ごしたり、みんなで遊んだり、ときにはドタバタしたり…。それぞれが自由気ままに過ごす、かわいい日常を描いた作品だ。
今回公開された劇場マナームービーでは、映画館に遊びにやってきたぷちきゅあぷりるんをはじめとする、ぷちきゅあのなかまたちが、映画を観る際の4つの鑑賞マナーをかわいく楽しく呼びかける。テンションが上がって座席の周りを跳ね回るぷちきゅあこむぎや、持ち込んだパフェを食べるぷちきゅあめっぷる、ぷちきゅあみっぷるなど、ぷちきゅあのなかまたちがマナー違反を再現しながら、劇場でのマナーを分かりやすく紹介している。
この劇場マナームービーは、7月24日より、T・ジョイ系列劇場（一部作品・劇場を除く）にて上映開始となる。
アニメ映画『映画名探偵プリキュア！ 不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。