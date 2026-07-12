◇プロ野球セ・リーグ 巨人5-4DeNA（7月11日、横浜スタジアム）

5-4と逆転に成功した巨人は8回のマウンドに田中瑛斗投手を送りました。前日の試合ではアウト1つも取れずに5失点で降板。その田中投手をマウンドに送ったワケを試合後に橋上秀樹監督代行が明かしました。

「きょう（球場に）来て、顔を合わせてすぐに、『どんな状況でもいかせてください』と僕にいきなり言ってきたんですよ」と笑った橋上監督代行。挨拶もそこそこに直談判してきた田中投手の意気込みにうれしく思いながらも、「ピッチングコーチとまず話すよう」に伝えたそうです。

「ピッチングコーチの方からも田中投手のそういう強い思いは聞いてました。彼はそういった反骨心というか、やっぱりああいうところで投げる投手であれば、必ずそういう強い精神力というのは必要だと思いますので。きょうに限っては田中投手の気迫というか、気持ちをくんで、信用して、あの回の登板という形になりました」