『豊臣兄弟！』第27回「本能寺の変」“信長”小栗旬、“光秀”要潤に対して逆上
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第27回「本能寺の変」が12日の今夜放送される。
【写真】信澄（緒形敦）の言葉に驚愕する光秀（要潤）第27回「本能寺の変」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第27回「本能寺の変」あらすじ】
信澄（緒形敦）は光秀（要潤）に信長（小栗旬）への積年の思いを打ち明ける。光秀は驚愕しつつも、表沙汰にしないことを決める。
一方、備中で毛利攻めの任にあたる秀吉（池松壮亮）は、戦の総仕上げのため信長を連れてくるよう小一郎（仲野）に依頼。折しも安土城では信長が家康（松下洸平）を接待していたが、食事に毒が盛られていたことが発覚。饗応役の光秀が首謀者をかばっていると察した信長は逆上する。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】信澄（緒形敦）の言葉に驚愕する光秀（要潤）第27回「本能寺の変」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
信澄（緒形敦）は光秀（要潤）に信長（小栗旬）への積年の思いを打ち明ける。光秀は驚愕しつつも、表沙汰にしないことを決める。
一方、備中で毛利攻めの任にあたる秀吉（池松壮亮）は、戦の総仕上げのため信長を連れてくるよう小一郎（仲野）に依頼。折しも安土城では信長が家康（松下洸平）を接待していたが、食事に毒が盛られていたことが発覚。饗応役の光秀が首謀者をかばっていると察した信長は逆上する。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。