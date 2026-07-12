『告白−25年目の秘密−』初回 松村北斗、無垢で危険な主人公で新境地 ネット称賛続々「今までにない役」「めちゃくちゃ怖い…」
松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話が11日に放送され、松村が1人の女性に片思いを続ける主人公を“怪演”すると、ネット上には「新境地だね」「今までにない役で新鮮」「顔がいいのにめちゃくちゃ怖い…」などの声が相次いだ。
【写真】学生時代の爽太（松村北斗）『告白−25年目の秘密−』第1話より
本作は、1人の女性に幼い頃から25年間、片思いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
野瀬化粧品の総務部に勤務する雪村爽太（松村）は、子どもの頃から内気で存在感が薄く、平凡な人生を歩んできた。そんな彼とは対照的に、光の当たる人生を送ってきたのが野瀬化粧品の社長令嬢・野瀬麻里子（岡崎）。仕事をバリバリこなす彼女に対し“所詮は親のコネ”と冷ややかな目で見る社員も少なくない。
イチ社員の爽太にとって、麻里子は同い年でありながら会社の役員も務める雲の上の存在。ある日、爽太はカフェで困っていた麻里子に手を貸すものの、よそよそしい態度を取られてしまう…。
小学生の頃、イジメにあっていた爽太を救ったのが別の小学校に通う麻里子だった。彼女に恋した爽太は猛勉強の末、麻里子と同じ私立中学校へ入学。以降、爽太は麻里子を追うように高校、大学も彼女と同じ学校へ進学し、野瀬化粧品に就職したのだ。
第1話では、爽太がカフェの店長で親友の友也（塩野）を巻き込んで麻里子に急接近する光景が描かれた他、彼女のライバルとして立ちはだかる役員・立岩（丸山智己）に対して、爽太が街中で土下座をしながらプロジェクトから手を引くよう懇願する姿や、爽太が幼少期から書きためた日記を読み返しながら麻里子を思う不穏な表情も映し出された。
松村が狂気を感じさせる爽太を怪演すると、ネット上には「かなりヤバそうな役だ…新境地だね」「今までにない役で新鮮」「まだ見たことない松村北斗だった…」といった反響や「顔がいいのにめちゃくちゃ怖い…」「気持ち悪さがすごい！かなりハマり役」「松村北斗の激ヤバサイコ役ずっと待ってた」などの投稿が集まっていた。
【写真】学生時代の爽太（松村北斗）『告白−25年目の秘密−』第1話より
本作は、1人の女性に幼い頃から25年間、片思いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
イチ社員の爽太にとって、麻里子は同い年でありながら会社の役員も務める雲の上の存在。ある日、爽太はカフェで困っていた麻里子に手を貸すものの、よそよそしい態度を取られてしまう…。
小学生の頃、イジメにあっていた爽太を救ったのが別の小学校に通う麻里子だった。彼女に恋した爽太は猛勉強の末、麻里子と同じ私立中学校へ入学。以降、爽太は麻里子を追うように高校、大学も彼女と同じ学校へ進学し、野瀬化粧品に就職したのだ。
第1話では、爽太がカフェの店長で親友の友也（塩野）を巻き込んで麻里子に急接近する光景が描かれた他、彼女のライバルとして立ちはだかる役員・立岩（丸山智己）に対して、爽太が街中で土下座をしながらプロジェクトから手を引くよう懇願する姿や、爽太が幼少期から書きためた日記を読み返しながら麻里子を思う不穏な表情も映し出された。
松村が狂気を感じさせる爽太を怪演すると、ネット上には「かなりヤバそうな役だ…新境地だね」「今までにない役で新鮮」「まだ見たことない松村北斗だった…」といった反響や「顔がいいのにめちゃくちゃ怖い…」「気持ち悪さがすごい！かなりハマり役」「松村北斗の激ヤバサイコ役ずっと待ってた」などの投稿が集まっていた。