「無加工でこれは強い」元アイドルが免許更新 証明写真を公開
アイドルグループ「#ババババンビ」元メンバーで女優の水湊美緒が、11日までにXを更新。運転免許証の証明写真を公開した。
【写真】「無加工でこれは強い」免許更新の元アイドル、「スタイル抜群」ショットの数々（5枚）
1997年6月10日生まれ、福岡県出身の水湊。2020年3月、アイドルグループ「#ババババンビ」に加入し、2024年にグループを卒業すると、以降は女優としてテレビドラマや舞台に数多く出演している。
今回の投稿では「免許更新」とつづり、運転免許証の証明写真を披露。優しく微笑んでおり、ファンからは「免許写真がこんなにビジュアル良いなんて」「無加工でこれは強い」「可愛くて綺麗すぎる」などの称賛が集まっている。
引用：「水湊美緒」X（＠_mm_meow）、Instagram（@_mm_meow）
【写真】「無加工でこれは強い」免許更新の元アイドル、「スタイル抜群」ショットの数々（5枚）
1997年6月10日生まれ、福岡県出身の水湊。2020年3月、アイドルグループ「#ババババンビ」に加入し、2024年にグループを卒業すると、以降は女優としてテレビドラマや舞台に数多く出演している。
今回の投稿では「免許更新」とつづり、運転免許証の証明写真を披露。優しく微笑んでおり、ファンからは「免許写真がこんなにビジュアル良いなんて」「無加工でこれは強い」「可愛くて綺麗すぎる」などの称賛が集まっている。
引用：「水湊美緒」X（＠_mm_meow）、Instagram（@_mm_meow）