アン・ハサウェイ、ドレスを前後逆に着てしまう 失敗を指摘する声にもかわいく反応
第3子妊娠公表後初となるプロモーションツアーを展開中のアン・ハサウェイ。先月末にニューヨーク行われた『オデュッセイア』のイベントで見せたジャンプスーツ姿が、実は前後逆に着ていたことが発覚。自身のインスタグラムでこれを認め、キュートな反応を見せた。
【写真】前後ろ逆でもゴージャス！ アン・ハサウェイの真っ赤なマタニティルック
現地時間6月30日に開催された記者会見に、Ashlynによる真っ赤なジャンプスーツを身に着けて来場したアン。2026年春コレクションで発表されたジャンプスーツは、マタニティウェアではないものの、ペプラムをあしらったドロップウエストとゆったりしたサルエル風パンツが、妊娠中のアンをゴージャスに引き立て、空いた胸元にはブルガリのゴールドチョーカーが輝いていた。
ところがランウェイでお披露目されたドレスは、前から見るとボートネック、後ろから見ると背中が大きく開いたデザインとなっており、アンが前後間違えているのでは？ という指摘が続出した。
これを受け、インスタグラムを更新したアンは、疑惑を伝えるファッション誌の記事の見出しをリールにまとめて紹介し、「やっちゃった？ やっちゃったかも…やっちゃったね」と苦い表情を浮かべる様子を公開した。
アンのユーモアあふれるキュートな告白に、ファンからは「後ろ向きこそ、新しい前向き」「前後逆の方が良いけどね」「私は鵜呑みにしちゃったよ」「あなたの着心地が良ければそれで良い！」「あなたがファッションアイコンである所以だよ！」などとコメントが寄せられている。
なお、アンはその後も『オデュッセイア』のプロモーションツアーを続行中。先日ロンドンで行われたワールドプレミアでは、ディオールによるベイビーブルーのプリーツドレスをまとい、輝くような美しさを披露した。
引用：「アン・ハサウェイ」Instagram（＠annehathaway）
【写真】前後ろ逆でもゴージャス！ アン・ハサウェイの真っ赤なマタニティルック
現地時間6月30日に開催された記者会見に、Ashlynによる真っ赤なジャンプスーツを身に着けて来場したアン。2026年春コレクションで発表されたジャンプスーツは、マタニティウェアではないものの、ペプラムをあしらったドロップウエストとゆったりしたサルエル風パンツが、妊娠中のアンをゴージャスに引き立て、空いた胸元にはブルガリのゴールドチョーカーが輝いていた。
これを受け、インスタグラムを更新したアンは、疑惑を伝えるファッション誌の記事の見出しをリールにまとめて紹介し、「やっちゃった？ やっちゃったかも…やっちゃったね」と苦い表情を浮かべる様子を公開した。
アンのユーモアあふれるキュートな告白に、ファンからは「後ろ向きこそ、新しい前向き」「前後逆の方が良いけどね」「私は鵜呑みにしちゃったよ」「あなたの着心地が良ければそれで良い！」「あなたがファッションアイコンである所以だよ！」などとコメントが寄せられている。
なお、アンはその後も『オデュッセイア』のプロモーションツアーを続行中。先日ロンドンで行われたワールドプレミアでは、ディオールによるベイビーブルーのプリーツドレスをまとい、輝くような美しさを披露した。
引用：「アン・ハサウェイ」Instagram（＠annehathaway）