表情がポイント！ 日曜劇場『VIVANT』第2シーズンキャラクタービジュアルをイッキ見
堺雅人が主演を務める7月26日スタートの日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）より、出演者のキャラクタービジュアルが解禁された。
【写真】出演者それぞれの表情もポイント！ 各キャラクタービジュアル
今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…？ その真相が第2シーズンの第1話で明かされる。
このたび、主人公の乃木憂助（堺）をはじめ、新キャラクターを演じる宮下今日子、OHMまで、ストーリーの最重要人物となる出演者たちのキャラクタービジュアルまとめが完成した。
第2シーズンを表現する「2」の数字とそれぞれの出演者たち。その中でそれぞれが浮かべる表情や動きが物語とどうリンクしていくのか？
第1シーズンと同じ“顔”で登場する出演者がほとんどいない第2シーズン。今回のキャラクタービジュアルの表情と第1シーズンの出演者の表情を見比べると新しい発見も？
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。
【写真】出演者それぞれの表情もポイント！ 各キャラクタービジュアル
今作は前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会し、2人を力強く抱きしめた“あの日”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…？ その真相が第2シーズンの第1話で明かされる。
第2シーズンを表現する「2」の数字とそれぞれの出演者たち。その中でそれぞれが浮かべる表情や動きが物語とどうリンクしていくのか？
第1シーズンと同じ“顔”で登場する出演者がほとんどいない第2シーズン。今回のキャラクタービジュアルの表情と第1シーズンの出演者の表情を見比べると新しい発見も？
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。