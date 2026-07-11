白猫プロジェクト新作『白猫プロジェクト INFINITY』がスイッチ＆スイッチ2に2027年登場予定
スマートフォン向け3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD’S（以下、白猫）』の12周年記念放送「〜やりすぎちゃっていーニャ！〜 白猫12周年 おせニャん生放送」にて、Nintendo Switch＆Nintendo Switch 2向け新作アクションゲーム『白猫プロジェクト INFINITY（以下、白猫INFINITY）』が発表。ゲームプレイを収めたアナウンストレーラーも解禁となった。
【動画】『白猫』がスイッチにやってくる！ 『白猫INFINITY』アナウンススレーラー
本作は、『白猫』らしさであるアクションゲームをコンシューマー用にカスタマイズし、「戦いの中で無限に広がる！爽快アクション×爆増するキャラリンク」をコンセプトにした新作ゲーム。
戦いの中で強くなる「選択」システムでは、バトル中に仲間と出会う際に「誰をパーティーに加えるか」「今いる仲間を強化するか」のどちらかを選択。新しい仲間を選択するとキャラリンクの効果によってパーティーが強くなり、強化を選択するとリアルタイムにキャラクターが成長していくなど、本作独自の遊び方を楽しめる。
また、本作には『白猫』から50人以上のプレイアブルキャラクターが登場。仲間になったキャラクターの組み合わせによってアクションが強力に進化したり、特殊なバフ・ステータス向上効果（キャラリンク）が発動する。
さらに、本作の鍵を握るオリジナルキャラクターも新登場するとのこと。続報は『白猫』公式Xなどから発信される情報を待とう。
『白猫プロジェクト INFINITY』は、Nintendo Switch＆Nintendo Switch 2向けに、2027年発売予定。
※『白猫』スーパーバイザー・角田氏のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■『白猫』スーパーバイザー・角田氏
『白猫』は12周年を迎えます。
『白猫INFINITY』は、10年以上にわたりファンの皆様と育んできた『白猫』の世界が、これからも無限に広がっていくことを願って生まれたタイトルです。
『白猫』は、ちいさくて愛らしいちびSDキャラクターたちが縦横無尽に駆け巡り、ド派手で爽快なスキルをぶっ放して、モンスターを殲滅する気持ちよさが魅力のゲームです。
本作では、そのコアな体験をさらに尖らせ、たくさんの冒険家たちを仲間にしながら組み合わせによってどんどん強くなっていく、キャラクター収集型のアクションゲームとして新たなゲームデザインに挑戦しました。
今遊んでくださっているファンの皆様には、新鮮な体験を。
昔、『白猫』を楽しんでくださっていた方には、少し懐かしい体験を。
『白猫』を触ったことがない方には、様々なキャラクターを集めていくユニークな体験を。
たくさんの仲間たちを集め、キャラクターの組み合わせで強くなっていく。そんな『白猫INFINITY』ならではの体験を、ぜひ楽しんでいただければと思います。
2027年の発売を目指して鋭意開発中です。
ぜひご期待ください。
本作は、『白猫』らしさであるアクションゲームをコンシューマー用にカスタマイズし、「戦いの中で無限に広がる！爽快アクション×爆増するキャラリンク」をコンセプトにした新作ゲーム。
戦いの中で強くなる「選択」システムでは、バトル中に仲間と出会う際に「誰をパーティーに加えるか」「今いる仲間を強化するか」のどちらかを選択。新しい仲間を選択するとキャラリンクの効果によってパーティーが強くなり、強化を選択するとリアルタイムにキャラクターが成長していくなど、本作独自の遊び方を楽しめる。
また、本作には『白猫』から50人以上のプレイアブルキャラクターが登場。仲間になったキャラクターの組み合わせによってアクションが強力に進化したり、特殊なバフ・ステータス向上効果（キャラリンク）が発動する。
さらに、本作の鍵を握るオリジナルキャラクターも新登場するとのこと。続報は『白猫』公式Xなどから発信される情報を待とう。
『白猫プロジェクト INFINITY』は、Nintendo Switch＆Nintendo Switch 2向けに、2027年発売予定。
※『白猫』スーパーバイザー・角田氏のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■『白猫』スーパーバイザー・角田氏
『白猫』は12周年を迎えます。
『白猫INFINITY』は、10年以上にわたりファンの皆様と育んできた『白猫』の世界が、これからも無限に広がっていくことを願って生まれたタイトルです。
『白猫』は、ちいさくて愛らしいちびSDキャラクターたちが縦横無尽に駆け巡り、ド派手で爽快なスキルをぶっ放して、モンスターを殲滅する気持ちよさが魅力のゲームです。
本作では、そのコアな体験をさらに尖らせ、たくさんの冒険家たちを仲間にしながら組み合わせによってどんどん強くなっていく、キャラクター収集型のアクションゲームとして新たなゲームデザインに挑戦しました。
今遊んでくださっているファンの皆様には、新鮮な体験を。
昔、『白猫』を楽しんでくださっていた方には、少し懐かしい体験を。
『白猫』を触ったことがない方には、様々なキャラクターを集めていくユニークな体験を。
たくさんの仲間たちを集め、キャラクターの組み合わせで強くなっていく。そんな『白猫INFINITY』ならではの体験を、ぜひ楽しんでいただければと思います。
2027年の発売を目指して鋭意開発中です。
ぜひご期待ください。