アニメ『名探偵コナン』30周年でJリーグとコラボ 森島寛晃＆影山優佳が本人役でゲスト出演
アニメ『名探偵コナン』とJリーグのコラボエピソード「Jリーグ 開幕の警笛（ホイッスル）」が、7月18日18時より読売テレビ・日本テレビ系にて放送されることが決定。ゲスト声優として、元サッカー日本代表の森島寛晃と影山優佳が出演する。
【写真】森島寛晃＆影山優佳、アニメ『名探偵コナン』に本人役で登場
2026年に放送30周年を迎えたテレビアニメ『名探偵コナン』が、30周年記念企画を続々と展開している。6月6日に放送された『名探偵プリキュア！』とのコラボエピソードや、10年ぶりとなる2時間スペシャル放送などに加え、今後も未発表企画を含むさまざまな特別企画が実施される予定だ。
今回は、8月から新シーズンが開幕するJリーグとのコラボが実現した。7月18日18時から「Jリーグ 開幕の警笛（ホイッスル）」が放送される。
工藤新一と江戸川コナンにとって、サッカーは欠かせない存在だ。探偵として窮地を脱する際にもサッカーボールを武器として活用する場面が多く、新一／コナンにとって切っても切り離せないスポーツとなっている。今回のエピソードでは、Jリーグ開幕戦を舞台に事件が発生。サッカーファンはもちろん、コナンファンも楽しめるコラボ回となっている。
ゲスト声優には、元サッカー日本代表でワールドカップにも出場したセレッソ大阪の森島寛晃と、ワールドカップ関連番組にも数多く出演し、サッカー好きとして知られる女優・影山優佳が本人役で出演する。2人からは、サッカー愛、コナン愛あふれるコメントが到着した。
アニメ『名探偵コナン』「Jリーグ 開幕の警笛（ホイッスル）」は、読売テレビ・日本テレビ系にて7月18日18時放送。
※森島寛晃、影山優佳のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■森島寛晃、影山優佳
――アフレコを終えての感想はいかがでしたか？
森島：いい緊張感のなか、すごく楽しくやらせていただきました。影山さんの横でこういう機会があると思っていなかったので、出させていただいてすごく嬉しかったです。スタジオというピッチに立って、影山さんが横にいらっしゃって、色んな緊張感が…ワールドカップに出たあの瞬間よりも、もう一つ緊張しました。素晴らしい時間を過ごしました。
影山：大好きなコナンと大好きなサッカー。このうえない幸せな時間を過ごさせてもらいました。私こそ森島さんと同じ現場で、しかもサッカーの現場じゃないので不思議な感じなんですけど、本当に光栄で素敵な時間でした。
――オファーをいただいた時のお気持ちは？
森島：「コ…コナン？！」って感じでした。コナンは知ってますし、嬉しすぎてちょっと周りに「コナンに出る」と言ってしまうほどテンションが上がってしまいました。周りではコナン人気がすごくて「うらやましい」という声をたくさんいただきました。
影山：私がこのお話を聞いたのは年末のコナンのYouTube生配信特番で「出ていただけませんか」というお手紙をいただいて号泣しました。今思うと恥ずかしいです。嬉しすぎて、小さい頃からのロールモデルで人格形成に影響を受けた作品で、2回目だったので本当に光栄で幸せすぎて言葉にならないのですが、3回目もあったらいいな…と思います。
――「Jリーグ 開幕の警笛」で印象的なシーンはどこですか？
森島：VARです。最新のシステムを取り入れてるんだな、進化してきているんだなと思いました。
影山：サッカーの試合をみていて、「何で今このプレーで止まったんだろう？」とか「なんでゴール取り消されたんだろう？」といった疑問はその瞬間だとプレーが流れてしまうので説明がされないことがしばしばあるなかで、今回はVARや最先端技術や審判の方々の苦労など切り取っているのが、『名探偵コナン』制作陣にサッカーファンがいるんだろうなと感じました。サッカーファンの方にもコナンファンの方にも見ていただきたい内容です。
――実際にアフレコしてみて、難しかったところはありますか？
森島：画面をみながら合わせて声をいれていくのが、改めて皆さんがこういう形でやっているんだなというのを自分自身も立たせてもらっていい経験をさせてもらいました。こうやって作られていくんだなというのを改めて勉強させてもらいました。プレイスタイルと一緒で後ろから声をかけていただければ、「走れ」と言われたらどこまでも走ります！ 本当に全力で頑張りました。
影山：毎回本当緊張してしまうのですが、お芝居と違うのはマイクとの距離感とか登場人物との距離感が難しい。声だけですべてを伝えるのが難しく、声優さんのスゴさ、素晴らしさを実感する機会でした。今回だとスタジアムが舞台なのでちょっと声を張る表現があり、5万人の観衆を想像してどのくらいの声量で普段どう実況していたか想起するのが楽しいし、難しいところでした。
――アニメ『名探偵コナン』の魅力は？
森島：色んな事件を解決していくなかで、色んなエピソードが変わっていく面白さがコナンのいいところじゃないかと思います！
影山：たくさんの個性あふれる登場人物がいて、彼ら同士の恋愛や師弟関係など関係性があり、誰が見ても好きになれる作品ってなかなかないんじゃないかと思いますし、毎週見れるアニメ、劇場版と漫画があってここまで沼れる作品はないんじゃないかなと思います。
――コナンくんにとってサッカーはどんな存在だと思いますか？
森島：生活の一部なのかなと思います。サッカーが好きな想いをよりもって、コナンくんがJリーグファンもたくさん作ってくれるんじゃないかなと思っています。サッカー界を盛り上げてくれたらと思っています。
影山：アニメでは少年探偵団がスタジアムに行って、ユニフォームや帽子を身に着けたり、灰原哀ちゃんはストラップをつけたり全身でサッカーをエンタメとして楽しんでくれている姿が個人的に嬉しい。Jリーグは各都市にチームがあって地方創生と密接にあるところがアニメでも表れているのをみて、もっとこうなってほしいなと一サッカーファンとして思いますし、コナンくんはいろんな趣味がある中で、ずーっとサッカーが上手。キック力増強シューズがあっても技術力がないといけないので、コナンくんのなかでもサッカーが骨の髄まで染みついているのが見て取れるので、親近感があります。
――2026年のワールドカップ開催世界中でサッカーが盛り上がるなか、今回のコラボエピソード放送に向けて意気込みをお願いします！
森島：ワールドカップも佳境を迎えています。日本はもちろん、世界中がサッカーで盛り上がる中、まさか『名探偵コナン』に出演させていただけるとは夢にも思っていませんでした。コナンくんからいいパスをもらった気持ちで、全力でアフレコ収録に臨みました！ 国内サッカーも負けていません！ ぜひテレビの前から「東京スピリッツ vs. ビッグ大阪」の手に汗握る試合展開にも注目してください。私は解説者なので出場はできませんでしたが（笑）。
影山：ワールドカップの熱狂を声にも込めさせていただきました！ コナンファンでありサッカーファンである私にとって光栄すぎるお仕事でした。日本代表が更なる高みへと歩みを進めていく中で、もう一度サッカーがテーマの劇場版もお願いしたいところです！（笑）
――視聴者の方へメッセージをお願いします。
森島：Jリーグとコナンのコラボということで、楽しみにしていただきたいと思います！ Jリーグも新しいシーズンをスタートしますので、コナンも楽しみながら新しいJリーグも楽しみにしてもらえたらと思います。
影山：今回はサッカーの現在地を学べるし、コナンファンにとっても新しいキャラクターの一面を見られるような今までにない回になってると思いますのでぜひ楽しんでもらえればと思います。
【写真】森島寛晃＆影山優佳、アニメ『名探偵コナン』に本人役で登場
2026年に放送30周年を迎えたテレビアニメ『名探偵コナン』が、30周年記念企画を続々と展開している。6月6日に放送された『名探偵プリキュア！』とのコラボエピソードや、10年ぶりとなる2時間スペシャル放送などに加え、今後も未発表企画を含むさまざまな特別企画が実施される予定だ。
工藤新一と江戸川コナンにとって、サッカーは欠かせない存在だ。探偵として窮地を脱する際にもサッカーボールを武器として活用する場面が多く、新一／コナンにとって切っても切り離せないスポーツとなっている。今回のエピソードでは、Jリーグ開幕戦を舞台に事件が発生。サッカーファンはもちろん、コナンファンも楽しめるコラボ回となっている。
ゲスト声優には、元サッカー日本代表でワールドカップにも出場したセレッソ大阪の森島寛晃と、ワールドカップ関連番組にも数多く出演し、サッカー好きとして知られる女優・影山優佳が本人役で出演する。2人からは、サッカー愛、コナン愛あふれるコメントが到着した。
アニメ『名探偵コナン』「Jリーグ 開幕の警笛（ホイッスル）」は、読売テレビ・日本テレビ系にて7月18日18時放送。
※森島寛晃、影山優佳のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■森島寛晃、影山優佳
――アフレコを終えての感想はいかがでしたか？
森島：いい緊張感のなか、すごく楽しくやらせていただきました。影山さんの横でこういう機会があると思っていなかったので、出させていただいてすごく嬉しかったです。スタジオというピッチに立って、影山さんが横にいらっしゃって、色んな緊張感が…ワールドカップに出たあの瞬間よりも、もう一つ緊張しました。素晴らしい時間を過ごしました。
影山：大好きなコナンと大好きなサッカー。このうえない幸せな時間を過ごさせてもらいました。私こそ森島さんと同じ現場で、しかもサッカーの現場じゃないので不思議な感じなんですけど、本当に光栄で素敵な時間でした。
――オファーをいただいた時のお気持ちは？
森島：「コ…コナン？！」って感じでした。コナンは知ってますし、嬉しすぎてちょっと周りに「コナンに出る」と言ってしまうほどテンションが上がってしまいました。周りではコナン人気がすごくて「うらやましい」という声をたくさんいただきました。
影山：私がこのお話を聞いたのは年末のコナンのYouTube生配信特番で「出ていただけませんか」というお手紙をいただいて号泣しました。今思うと恥ずかしいです。嬉しすぎて、小さい頃からのロールモデルで人格形成に影響を受けた作品で、2回目だったので本当に光栄で幸せすぎて言葉にならないのですが、3回目もあったらいいな…と思います。
――「Jリーグ 開幕の警笛」で印象的なシーンはどこですか？
森島：VARです。最新のシステムを取り入れてるんだな、進化してきているんだなと思いました。
影山：サッカーの試合をみていて、「何で今このプレーで止まったんだろう？」とか「なんでゴール取り消されたんだろう？」といった疑問はその瞬間だとプレーが流れてしまうので説明がされないことがしばしばあるなかで、今回はVARや最先端技術や審判の方々の苦労など切り取っているのが、『名探偵コナン』制作陣にサッカーファンがいるんだろうなと感じました。サッカーファンの方にもコナンファンの方にも見ていただきたい内容です。
――実際にアフレコしてみて、難しかったところはありますか？
森島：画面をみながら合わせて声をいれていくのが、改めて皆さんがこういう形でやっているんだなというのを自分自身も立たせてもらっていい経験をさせてもらいました。こうやって作られていくんだなというのを改めて勉強させてもらいました。プレイスタイルと一緒で後ろから声をかけていただければ、「走れ」と言われたらどこまでも走ります！ 本当に全力で頑張りました。
影山：毎回本当緊張してしまうのですが、お芝居と違うのはマイクとの距離感とか登場人物との距離感が難しい。声だけですべてを伝えるのが難しく、声優さんのスゴさ、素晴らしさを実感する機会でした。今回だとスタジアムが舞台なのでちょっと声を張る表現があり、5万人の観衆を想像してどのくらいの声量で普段どう実況していたか想起するのが楽しいし、難しいところでした。
――アニメ『名探偵コナン』の魅力は？
森島：色んな事件を解決していくなかで、色んなエピソードが変わっていく面白さがコナンのいいところじゃないかと思います！
影山：たくさんの個性あふれる登場人物がいて、彼ら同士の恋愛や師弟関係など関係性があり、誰が見ても好きになれる作品ってなかなかないんじゃないかと思いますし、毎週見れるアニメ、劇場版と漫画があってここまで沼れる作品はないんじゃないかなと思います。
――コナンくんにとってサッカーはどんな存在だと思いますか？
森島：生活の一部なのかなと思います。サッカーが好きな想いをよりもって、コナンくんがJリーグファンもたくさん作ってくれるんじゃないかなと思っています。サッカー界を盛り上げてくれたらと思っています。
影山：アニメでは少年探偵団がスタジアムに行って、ユニフォームや帽子を身に着けたり、灰原哀ちゃんはストラップをつけたり全身でサッカーをエンタメとして楽しんでくれている姿が個人的に嬉しい。Jリーグは各都市にチームがあって地方創生と密接にあるところがアニメでも表れているのをみて、もっとこうなってほしいなと一サッカーファンとして思いますし、コナンくんはいろんな趣味がある中で、ずーっとサッカーが上手。キック力増強シューズがあっても技術力がないといけないので、コナンくんのなかでもサッカーが骨の髄まで染みついているのが見て取れるので、親近感があります。
――2026年のワールドカップ開催世界中でサッカーが盛り上がるなか、今回のコラボエピソード放送に向けて意気込みをお願いします！
森島：ワールドカップも佳境を迎えています。日本はもちろん、世界中がサッカーで盛り上がる中、まさか『名探偵コナン』に出演させていただけるとは夢にも思っていませんでした。コナンくんからいいパスをもらった気持ちで、全力でアフレコ収録に臨みました！ 国内サッカーも負けていません！ ぜひテレビの前から「東京スピリッツ vs. ビッグ大阪」の手に汗握る試合展開にも注目してください。私は解説者なので出場はできませんでしたが（笑）。
影山：ワールドカップの熱狂を声にも込めさせていただきました！ コナンファンでありサッカーファンである私にとって光栄すぎるお仕事でした。日本代表が更なる高みへと歩みを進めていく中で、もう一度サッカーがテーマの劇場版もお願いしたいところです！（笑）
――視聴者の方へメッセージをお願いします。
森島：Jリーグとコナンのコラボということで、楽しみにしていただきたいと思います！ Jリーグも新しいシーズンをスタートしますので、コナンも楽しみながら新しいJリーグも楽しみにしてもらえたらと思います。
影山：今回はサッカーの現在地を学べるし、コナンファンにとっても新しいキャラクターの一面を見られるような今までにない回になってると思いますのでぜひ楽しんでもらえればと思います。