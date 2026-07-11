REIKA、ソロショット　※「REIKA」Instagram

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　ファッションモデル・REIKAが、11日までにInstagramを更新。圧倒的な美スタイルが際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。

【写真】170cm“超絶美女モデル”27歳が「スタイル抜群」　“大胆”な水着姿も（11枚）

　普段からインスタグラムにて、水着姿や海外旅行を満喫する様子を投稿しているREIKA。昨年はリアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』（ABEMA）に出演し話題に。

　今回の投稿では「着いた瞬間にライトアップが消灯して　悔しい様な一瞬だけでも見れてラッキーな様な、捉え方次第」と、自身の全身ショットを披露。ファンからは「スタイル抜群」「綺麗すぎだ」などのコメントが相次いでいる。

引用：「REIKA」Instagram（@reika0901）