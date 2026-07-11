実業家になった元AKB“神7”、1児のママと思えない美スタイル！ リゾートプールを満喫中
AKB48元メンバーでモデル、現在はブランドを運営する実業家としての顔も持つ板野友美が10日、自身のInstagramを更新し、リゾートのプールを満喫する姿を公開。1児の母と思えないスタイルのよい水着姿を披露している。
【写真】板野友美、1児のママと思えない美スタイル！
板野はいつものように「なんまいめ？」と、ファンにベストショットを問いかけながら、青い空と白い雲の下、プールをバックにした黒地にピンクのハートがあしらわれたかわいらしいビキニ姿を公開している。「ウォータースライダーもしたいから ビキニだけじゃなく脚が太く見えないギャザーミニボトムもつくってみた」とつづっており、自ブランド「ロージールーチェ」（ROSY LUCE）のアイテムであるとうかがえる。
コメント欄には「素敵です」「どれも可愛くて素敵！」「どれも可愛くて素敵！」といった声が寄せられている。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ。神奈川県出身。2005年12月にAKB48の1期生として活動をスタート。2008年にはファッション誌『Cawaii！』（主婦の友社）でモデルデビューを果たす。2013年のグループ卒業後は歌手、タレント、女優、ブランドのディレクションなど多岐にわたって活躍。プライベートでは2021年1月に東京ヤクルトスワローズに所属する高橋奎二と結婚。同年10月には第1子となる女児の出産を発表した。
引用：「板野友美」Instagram（@tomo.i_0703）
【写真】板野友美、1児のママと思えない美スタイル！
板野はいつものように「なんまいめ？」と、ファンにベストショットを問いかけながら、青い空と白い雲の下、プールをバックにした黒地にピンクのハートがあしらわれたかわいらしいビキニ姿を公開している。「ウォータースライダーもしたいから ビキニだけじゃなく脚が太く見えないギャザーミニボトムもつくってみた」とつづっており、自ブランド「ロージールーチェ」（ROSY LUCE）のアイテムであるとうかがえる。
■板野友美（いたの ともみ）
1991年7月3日生まれ。神奈川県出身。2005年12月にAKB48の1期生として活動をスタート。2008年にはファッション誌『Cawaii！』（主婦の友社）でモデルデビューを果たす。2013年のグループ卒業後は歌手、タレント、女優、ブランドのディレクションなど多岐にわたって活躍。プライベートでは2021年1月に東京ヤクルトスワローズに所属する高橋奎二と結婚。同年10月には第1子となる女児の出産を発表した。
引用：「板野友美」Instagram（@tomo.i_0703）