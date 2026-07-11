timelesz佐藤勝利、初声優で台本に工夫「瞬時にその気持ちになれるように」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利と俳優の原菜乃華が11日、大阪・梅田で行われた映画『君と花火と約束と』（17日公開）特別試写会の舞台あいさつに登壇した。
【写真】佐藤勝利（timelesz）と原菜乃華…舞台あいさつの模様
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
この日、佐藤は短め丈のシックなジャケットスタイル、原はボタニカルな柄のドレス姿で登場。佐藤は「浴衣で来ないんかい！と思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、きょうは特別にジャケットで来させていただきました」とあいさつした。
今回初声優・初主演だった佐藤。感想を尋ねられると「いろんなことが初めて過ぎて、練習のスタジオも行かせていただきましたし、台本の読み方も分からなかったですし、驚くシーンで全然驚きが足りないなって思いながら、どうしようどうしようと思いながらやってた」と振り返った。ただ完成作は「結構良かったなって」とにやりと、自信をのぞかせた。
仕事にあたっては「準備でほとんど決まるかなって思ったので、台本にマーカーで自分しか分かんないような色分けとかして」と明かした。「瞬時に映像とか文字を見ながらというのが慣れていなくて、反応速度が遅くなるのがあれだなって思ったので、瞬時にその気持ちになれるように自分なりに工夫して台本作った感じはありますね」と語っていた。
原は「私が演じた煌は誠くんの前とクラスのみんなの前でギャップがある子だなって思ったので、そのギャップをうまく生かせるように演じたいなっていうのと、あと15歳という役どころだったので、できる限り声の若さというか、意識して演じました」と振り返った。
【写真】佐藤勝利（timelesz）と原菜乃華…舞台あいさつの模様
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
今回初声優・初主演だった佐藤。感想を尋ねられると「いろんなことが初めて過ぎて、練習のスタジオも行かせていただきましたし、台本の読み方も分からなかったですし、驚くシーンで全然驚きが足りないなって思いながら、どうしようどうしようと思いながらやってた」と振り返った。ただ完成作は「結構良かったなって」とにやりと、自信をのぞかせた。
仕事にあたっては「準備でほとんど決まるかなって思ったので、台本にマーカーで自分しか分かんないような色分けとかして」と明かした。「瞬時に映像とか文字を見ながらというのが慣れていなくて、反応速度が遅くなるのがあれだなって思ったので、瞬時にその気持ちになれるように自分なりに工夫して台本作った感じはありますね」と語っていた。
原は「私が演じた煌は誠くんの前とクラスのみんなの前でギャップがある子だなって思ったので、そのギャップをうまく生かせるように演じたいなっていうのと、あと15歳という役どころだったので、できる限り声の若さというか、意識して演じました」と振り返った。