佐藤勝利、大阪で原菜乃華とボケ＆ツッコミ入れ替わり軽快トーク
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利（29）と俳優の原菜乃華（22）が11日、大阪・梅田で行われた映画『君と花火と約束と』（17日公開）特別試写会の舞台あいさつに登壇した。3度目の遭遇ながら息ピッタリの掛け合いを見せた。
【写真】佐藤勝利（timelesz）と原菜乃華…舞台あいさつの模様
この日、佐藤は短丈のシックなジャケットスタイル、原はボタニカルな柄のドレス姿で登場。佐藤は「浴衣で来ないんかい！と思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、きょうは特別にジャケットで来させていただきました」とあいさつした。
収録現場で遭遇することがなかったという2人。MCからきょうで「何度目？」と聞かれると息ピッタリに「3度めまして」と回答した。5月の取材、完成披露試写会、そしてきょうという3回目の対面。佐藤が「だいぶ打ち解けてきたところあるかなっと」と話しかけると、原が緊張した様子で「う、打ち解けてます！大丈夫です」と返事。佐藤は「そう言うとホントに打ち解けてない感じになるから」とツッコミ、笑いを誘っていた。
その後も和気あいあいとトークが進んだ。話題は「この夏にしたいこと」に。原は「市民プール、プールに行きたいですね」と答え「水泳を10年間習っていたんです。でも最近、まったく泳げてないので、自分の体力がどれだけ衰えているのか、未だに4泳法はきれいに泳げるのだろうかっていう確認をしに行きたい」と説明した。
水泳は幼い頃に始め、12歳の時に辞めたそう。すでに10年経っており「もうまったく泳げなくなっている可能性もなきにしもあらず」と言う原に「泳げないんじゃないの〜？」と茶々を入れた佐藤。続けて「僕は息継ぎがよく分かんなかったタイプなんですけど…」と明かすと、原は「息継ぎが分からないとは!?」と困惑。
「水の中で呼吸するのって分かんないじゃんって思ってた」と佐藤が言えば、原は「（水から）あがってからするんです」と冷静にツッコミ。「えええ！」と大げさに驚いた後「それは分かるんだけど、いつあがって、口をどうするとか、どこまであげてとか本当に分かんないくらい苦手だったんですよ」と話した。
泳ぎのコツを教えてほしいと原に求める佐藤だったが、原から「まずは水中で歩くところから」と返され「あ！そこからなんですね!?」とツッコミ。ボケとツッコミが入れ替わりつつ、笑いの絶えないトークを展開していた。
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
【写真】佐藤勝利（timelesz）と原菜乃華…舞台あいさつの模様
この日、佐藤は短丈のシックなジャケットスタイル、原はボタニカルな柄のドレス姿で登場。佐藤は「浴衣で来ないんかい！と思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、きょうは特別にジャケットで来させていただきました」とあいさつした。
その後も和気あいあいとトークが進んだ。話題は「この夏にしたいこと」に。原は「市民プール、プールに行きたいですね」と答え「水泳を10年間習っていたんです。でも最近、まったく泳げてないので、自分の体力がどれだけ衰えているのか、未だに4泳法はきれいに泳げるのだろうかっていう確認をしに行きたい」と説明した。
水泳は幼い頃に始め、12歳の時に辞めたそう。すでに10年経っており「もうまったく泳げなくなっている可能性もなきにしもあらず」と言う原に「泳げないんじゃないの〜？」と茶々を入れた佐藤。続けて「僕は息継ぎがよく分かんなかったタイプなんですけど…」と明かすと、原は「息継ぎが分からないとは!?」と困惑。
「水の中で呼吸するのって分かんないじゃんって思ってた」と佐藤が言えば、原は「（水から）あがってからするんです」と冷静にツッコミ。「えええ！」と大げさに驚いた後「それは分かるんだけど、いつあがって、口をどうするとか、どこまであげてとか本当に分かんないくらい苦手だったんですよ」と話した。
泳ぎのコツを教えてほしいと原に求める佐藤だったが、原から「まずは水中で歩くところから」と返され「あ！そこからなんですね!?」とツッコミ。ボケとツッコミが入れ替わりつつ、笑いの絶えないトークを展開していた。
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。