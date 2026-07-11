timelesz佐藤勝利、梅田駅前に登場 衣装はシックなジャケットスタイル「浴衣で来ないんかい！と」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利と俳優の原菜乃華が11日、大阪・梅田で行われた映画『君と花火と約束と』（17日公開）特別試写会の舞台あいさつに登壇した。
【写真】佐藤勝利（timelesz）と原菜乃華…舞台あいさつの模様
この日、佐藤は短丈のシックなジャケットスタイル、原はボタニカルな柄のドレス姿で登場。佐藤は「浴衣で来ないんかい！と思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、きょうは特別にジャケットで来させていただきました」とあいさつした。
収録現場で遭遇することがなかったそうだが、きょうが「3度めまして」と息ぴったりの佐藤と原。イベントでもお互いの印象やこの夏にしたいことなど、和気あいあいとしたトークを展開した。
佐藤は「約束っていうのがすごくテーマになっている映画を作られていただいていますので、皆さんにとっても約束を人とつなげていきたいなって思ってもらえたら。またどなたかと映画を見る約束をしていただいて、17日の公開後もたくさん見ていただきたい」とアピール。「どういう感想を持っていただいたのか、話を聞けるとうれしいなと。Xとかに温かいご感想をお待ちしております。それを見ます！」と呼び掛けた。
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
【写真】佐藤勝利（timelesz）と原菜乃華…舞台あいさつの模様
この日、佐藤は短丈のシックなジャケットスタイル、原はボタニカルな柄のドレス姿で登場。佐藤は「浴衣で来ないんかい！と思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、きょうは特別にジャケットで来させていただきました」とあいさつした。
佐藤は「約束っていうのがすごくテーマになっている映画を作られていただいていますので、皆さんにとっても約束を人とつなげていきたいなって思ってもらえたら。またどなたかと映画を見る約束をしていただいて、17日の公開後もたくさん見ていただきたい」とアピール。「どういう感想を持っていただいたのか、話を聞けるとうれしいなと。Xとかに温かいご感想をお待ちしております。それを見ます！」と呼び掛けた。
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。