『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第22話「蒸着」、脱獄犯たちが各次元で活動を再開してしまった
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第22話「蒸着」が、あす7月12日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ギャバンシステム停止で蒸着ができない 第22話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第22話「蒸着」あらすじ
デス・ギャバン艦隊襲来事件から数日後、脱獄犯たちが各次元で悪の活動を再開。これを阻止すべく、刹那（赤羽流河）、喜輝（角心菜）、駆無（安井謙太郎）は、それぞれ因縁の相手と戦うことに。しかし、ギャバンシステムが停止したため、ギャバンに蒸着できず大ピンチになってしまう…。
そんななか、同じく戦っていた怜慈（長田）は突然強い光に包まれ、謎の空間で最高議長（関俊彦）と対面し…。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】ギャバンシステム停止で蒸着ができない 第22話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第22話「蒸着」あらすじ
デス・ギャバン艦隊襲来事件から数日後、脱獄犯たちが各次元で悪の活動を再開。これを阻止すべく、刹那（赤羽流河）、喜輝（角心菜）、駆無（安井謙太郎）は、それぞれ因縁の相手と戦うことに。しかし、ギャバンシステムが停止したため、ギャバンに蒸着できず大ピンチになってしまう…。
そんななか、同じく戦っていた怜慈（長田）は突然強い光に包まれ、謎の空間で最高議長（関俊彦）と対面し…。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。