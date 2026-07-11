『仮面ライダーゼッツ』第43話「訣れる」、ジークの心が動きだす！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第43話「訣れる」が、あす7月12日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】パニッシュが人々を罰する 第43話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第43話「訣れる」あらすじ
パニッシュゴアナイトメアによる新たなブラックケースが発生した。パニッシュの暴走を阻止しようとする莫（今井）だが、苦戦を強いられる。
ゼッツの苦闘を見かねたねむ（堀口真帆）は、ジーク（天野浩成）にパニッシュの対処を交渉。そして自らパニッシュと対峙するが、そこへジークが現れ…！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】パニッシュが人々を罰する 第43話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
パニッシュゴアナイトメアによる新たなブラックケースが発生した。パニッシュの暴走を阻止しようとする莫（今井）だが、苦戦を強いられる。
ゼッツの苦闘を見かねたねむ（堀口真帆）は、ジーク（天野浩成）にパニッシュの対処を交渉。そして自らパニッシュと対峙するが、そこへジークが現れ…！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。