AKB48卒業 → グラビアでブレイクの美女25歳、艶やかなカット満載 最新デジタル写真集
『SPA!デジタル写真集 鈴木優香「艶めく肉厚の葉」』が発売中。このたび、発売を記念して誌面カットが公開となった。
【写真】鈴木優香25歳、艶やかなカット満載 最新デジタル写真集より
鈴木優香は、2000年8月15日、静岡県生まれ。2021年9月、AKB48を卒業後、グラビアアイドルとして活躍。2022年よりスタートした自身のYouTubeチャンネルが話題となり、チャンネル登録者数は現在約60万人。
大学時代の先輩である彼女。東京を離れ、実家に帰るという。「自宅の植物をもらってほしい」と言われ、会うことになり…。気づくと植物に囲まれて、一輪だけ咲く彼女の肢体。すらりと美しく、僕は見ほれる。
妄想が膨らむシチュエーショングラビアに挑戦した、鈴木優香の艶やかな瞬間を切り取ったカットが到着！ アンニュイな表情を見せながら、スラッとしたプロポーションで魅了するカットが表紙に採用されている。
また陽の光を浴びながら、笑顔で植物の苗を手渡しする女神の様なカットのほか、彼女の部屋を訪れると間接照明に照らされながら、衣服を脱ぎ捨ててベッドの上でゴロゴロと過ごす夢のようなひとときも激写している。翌朝登場した彼女が、優しい表情で植物に水やりする光景を見て、より好きになってしまうはず！
本作は、早朝カットが最大に見どころ。素敵なモーニング時間を、ぜひ体感してほしい。
【写真】鈴木優香25歳、艶やかなカット満載 最新デジタル写真集より
鈴木優香は、2000年8月15日、静岡県生まれ。2021年9月、AKB48を卒業後、グラビアアイドルとして活躍。2022年よりスタートした自身のYouTubeチャンネルが話題となり、チャンネル登録者数は現在約60万人。
大学時代の先輩である彼女。東京を離れ、実家に帰るという。「自宅の植物をもらってほしい」と言われ、会うことになり…。気づくと植物に囲まれて、一輪だけ咲く彼女の肢体。すらりと美しく、僕は見ほれる。
また陽の光を浴びながら、笑顔で植物の苗を手渡しする女神の様なカットのほか、彼女の部屋を訪れると間接照明に照らされながら、衣服を脱ぎ捨ててベッドの上でゴロゴロと過ごす夢のようなひとときも激写している。翌朝登場した彼女が、優しい表情で植物に水やりする光景を見て、より好きになってしまうはず！
本作は、早朝カットが最大に見どころ。素敵なモーニング時間を、ぜひ体感してほしい。