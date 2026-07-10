天羽希純、無防備なワキ見せショットを公開　※「天羽希純」Instagram

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　アイドルグループ「#2i2」の元メンバーでタレントの天羽希純が10日にInstagramを更新。かわいらしいノースリーブ姿のショットを公開し、ファンを喜ばせている。

【写真】天羽希純29歳、大胆な“グラビア”姿など（24枚）

　天羽が「夏のはじまりっ」の一言とともに公開しているのは、ボーダーのノースリーブで左手を挙げてポーズをとっているショット。華奢な二の腕とワキがあらわになったショットに、コメント欄には「変わらず綺麗で可愛い」「綺麗」「かわいい」などの声が集まっている。

■天羽希純（あまうきすみ）
東京都出身。1996年8月12日生まれ。ファンからは「きすみん」の愛称で親しまれている。抜群のスタイルを活かし、グラビア活動にも精力的に取り組んでいる。

引用：「天羽希純」Instagram（＠amaukisumi）