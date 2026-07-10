グラビア美女29歳、無防備なワキ見せ最新ショットに反響
アイドルグループ「#2i2」の元メンバーでタレントの天羽希純が10日にInstagramを更新。かわいらしいノースリーブ姿のショットを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】天羽希純29歳、大胆な“グラビア”姿など（24枚）
天羽が「夏のはじまりっ」の一言とともに公開しているのは、ボーダーのノースリーブで左手を挙げてポーズをとっているショット。華奢な二の腕とワキがあらわになったショットに、コメント欄には「変わらず綺麗で可愛い」「綺麗」「かわいい」などの声が集まっている。
■天羽希純（あまうきすみ）
東京都出身。1996年8月12日生まれ。ファンからは「きすみん」の愛称で親しまれている。抜群のスタイルを活かし、グラビア活動にも精力的に取り組んでいる。
引用：「天羽希純」Instagram（＠amaukisumi）
【写真】天羽希純29歳、大胆な“グラビア”姿など（24枚）
天羽が「夏のはじまりっ」の一言とともに公開しているのは、ボーダーのノースリーブで左手を挙げてポーズをとっているショット。華奢な二の腕とワキがあらわになったショットに、コメント欄には「変わらず綺麗で可愛い」「綺麗」「かわいい」などの声が集まっている。
■天羽希純（あまうきすみ）
東京都出身。1996年8月12日生まれ。ファンからは「きすみん」の愛称で親しまれている。抜群のスタイルを活かし、グラビア活動にも精力的に取り組んでいる。
引用：「天羽希純」Instagram（＠amaukisumi）