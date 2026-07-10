今年結婚の大人気女優、プールでのサービスショット公開 タイでの幻想的な光景に反響
女優の新木優子が10日未明に自身のInstagramを更新し、プールサイドでくつろぐショットを公開し、その美しい光景が反響を呼んでいる。
【写真】もはや写真急クラスの美しさ！ 今年結婚の大人気女優、プールに浮かぶ（全5枚）
都心では30度を超える真夏日だったこの日、新木は「急に、、、むし暑い!!」との書き出しとともに、投稿。「熱中症気をつけましょう、、、」と呼びかけている。
そんな新木が公開したのは、青々としたナイトプールに浸かって満足気に頬杖をついている自身のショット。この写真について新木は「写真は撮影でタイにいた時」「よくプールで泳ぐのにマネージャーさんに付き合ってもらっていたときの...」と説明し、「時間が経つのはあっという間だなぁ....」としみじみ。
プールサイドのマネジャーによって撮影された新木の姿は、もうそのまま写真集に採用できるぐらいの美しさ。コメント欄には「可愛い」といった声が殺到している。
■新木優子（あらき ゆうこ）
1993年12月15日生まれ。東京都出身。スカウトをきっかけに2008年デビュー。2015年にゼクシィ8代目CMガールに選ばれ、注目を集める。多数の話題作に出演し、2019年フジテレビ『モトカレマニア』、2020年wowow『連続ドラマWセイレーンの懺悔』では主演を務めた。2026年4月、映画『僕らのごはんは明日で待ってる』、ドラマ『SUITS/スーツ』シリーズで共演した俳優の中島裕翔との結婚を所属事務所を通じて発表した。
引用：「新木優子」Instagram（＠yuuuuukko_）
【写真】もはや写真急クラスの美しさ！ 今年結婚の大人気女優、プールに浮かぶ（全5枚）
都心では30度を超える真夏日だったこの日、新木は「急に、、、むし暑い!!」との書き出しとともに、投稿。「熱中症気をつけましょう、、、」と呼びかけている。
そんな新木が公開したのは、青々としたナイトプールに浸かって満足気に頬杖をついている自身のショット。この写真について新木は「写真は撮影でタイにいた時」「よくプールで泳ぐのにマネージャーさんに付き合ってもらっていたときの...」と説明し、「時間が経つのはあっという間だなぁ....」としみじみ。
■新木優子（あらき ゆうこ）
1993年12月15日生まれ。東京都出身。スカウトをきっかけに2008年デビュー。2015年にゼクシィ8代目CMガールに選ばれ、注目を集める。多数の話題作に出演し、2019年フジテレビ『モトカレマニア』、2020年wowow『連続ドラマWセイレーンの懺悔』では主演を務めた。2026年4月、映画『僕らのごはんは明日で待ってる』、ドラマ『SUITS/スーツ』シリーズで共演した俳優の中島裕翔との結婚を所属事務所を通じて発表した。
引用：「新木優子」Instagram（＠yuuuuukko_）