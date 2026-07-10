「デカ女」で話題の美女、牛コス姿を披露「出荷されます」 ネット絶賛「可愛すぎ」 ミニ丈×ミニスカで魅了
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆが10日までにXを更新。コスプレを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】「デカ女」話題の美女、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にXで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。
そんな彼女が今回「出荷されます」と投稿したのは自身のソロショット。牛柄のショート丈トップスとミニスカート、ツノの付いたカチューシャ姿を披露。可愛らしい表情でカメラを見つめ、ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__san630）、X（@0630_miyu_）
【写真】「デカ女」話題の美女、話題沸騰“スタイル抜群”ラウンドガール姿など（7枚）
SNSを中心に人気を博している長身女性、通称“デカ女”。米倉は、一昨年6月にXで、圧倒的なスタイルが際立つ自身の写真に「身長184.3cmです」とネタで添え（公称は169cm）投稿し大バズり。
そんな彼女が今回「出荷されます」と投稿したのは自身のソロショット。牛柄のショート丈トップスとミニスカート、ツノの付いたカチューシャ姿を披露。可愛らしい表情でカメラを見つめ、ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。
引用：「米倉みゆ」Instagram（@yone__san630）、X（@0630_miyu_）