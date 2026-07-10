『シェルター』ジェイソン・ステイサム59歳記念で“勝手に”生誕祭試写会開催 第1回「ステサミー賞」も実施
ジェイソン・ステイサム主演の映画『シェルター』が、8月28日に日本公開される。これに先駆け、7月26日のステイサム59歳の誕生日を記念した「ジェイソン・ステイサム“勝手に”生誕祭試写会」の開催が決定した。
【動画】元特殊部隊工作員と少女が繰り広げる逃亡劇『シェルター』日本版予告
本作は、ステイサム演じる、国家の“抹殺リスト”に載った元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。コミカルさを排し、リアルな銃撃戦や近接格闘、ブービートラップを駆使したサバイバル描写を通して、ステイサムが“孤高のアウトロー”へと原点回帰を果たす。
一方、嵐で唯一の肉親を失った少女ジェシーを守りながら逃避行を続けるなか、心に傷を負った2人が互いに支え合い、父娘のような絆で結ばれていくドラマも、本作の大きな見どころだ。ジェシー役には、『ハムネット』で注目を集めた新星ボディ・レイ・ブレスナックが抜てきされ、ステイサムと堂々たる共演を果たした。
さらに、メイソンを執拗に追う元MI6長官マナフォート役を英国の名優ビル・ナイが務め、重厚な存在感を発揮。監督は、『グリーンランド ―地球最後の2日間―』などで知られるリック・ローマン・ウォー。迫力あるリアルアクションと濃密な人間ドラマを融合させ、ステイサムの新たな代表作を完成させた。
このたび、7月26日のステイサム59歳の誕生日を記念し、「ジェイソン・ステイサム“勝手に”生誕祭試写会」の開催が決定した。ステイサム愛あふれるファン参加型企画を詰め込んだ1日限りのスペシャルイベントとなる。
イベントの企画1つ目は、最新作『シェルター』の最速上映。本作では、ジェイソン・ステイサム演じるスコットランド沖の孤島で静かに暮らす元特殊部隊員マイケル・メイソンが、たった一人の少女を守るため、封印していた戦闘能力を解き放つ。リアルアクションと父娘のような絆が融合した、ステイサムの新境地をいち早く体感できる。
そして2つ目は、その名も「第1回ステイサム・アカデミー賞（通称ステサミー賞）」。これまで世界中で数え切れない敵を倒し、車を壊し、悪党を吹き飛ばしてきたにもかかわらず、なぜかアカデミー賞とは縁がなかった男、ステイサム。ならば、「ステイサムを最も愛する人たちが、勝手に賞を贈ってしまおう！」という前代未聞の企画だ。
ステサミー賞の部門は「最優秀ステイサム賞（主演男優賞）」「最優秀助演男優賞」「最優秀アクション賞」「最優秀スタイリング賞」の4部門で、下記の特設サイトから誰でも投票が可能。ノミネーション作品も、ノミニーも、そして受賞者もステイサムただ一人。ステイサム作品ならではの視点で栄誉をたたえる、愛と熱量だけで成立する授賞式を生誕祭で開催する。
さらにイベントの最後には、会場に集まったファン全員でバースデーメッセージ動画を撮影。「Happy Birthday！」の祝福とともに、日本のファンの熱い思いを詰め込んだ映像を制作し、59歳を迎えるジェイソン・ステイサムへ届ける予定だ。
“人類最強の漢”をスクリーン越しに応援し続けてきたファンだからこそ楽しめる、笑って、盛り上がって、そして最新作に熱狂するイベントとなる。ステイサム愛100％で贈る、世界一暑苦しい生誕祭試写イベント。59歳の誕生日を、日本中のステイサムファンみんなで全力で祝おう。イベントの詳細は『シェルター』公式サイトで確認できる。
「ジェイソン・ステイサム“勝手に”生誕祭試写会」は、イマジカ第1試写室にて7月26日開催。映画『シェルター』は8月28日公開。
【動画】元特殊部隊工作員と少女が繰り広げる逃亡劇『シェルター』日本版予告
本作は、ステイサム演じる、国家の“抹殺リスト”に載った元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。コミカルさを排し、リアルな銃撃戦や近接格闘、ブービートラップを駆使したサバイバル描写を通して、ステイサムが“孤高のアウトロー”へと原点回帰を果たす。
さらに、メイソンを執拗に追う元MI6長官マナフォート役を英国の名優ビル・ナイが務め、重厚な存在感を発揮。監督は、『グリーンランド ―地球最後の2日間―』などで知られるリック・ローマン・ウォー。迫力あるリアルアクションと濃密な人間ドラマを融合させ、ステイサムの新たな代表作を完成させた。
このたび、7月26日のステイサム59歳の誕生日を記念し、「ジェイソン・ステイサム“勝手に”生誕祭試写会」の開催が決定した。ステイサム愛あふれるファン参加型企画を詰め込んだ1日限りのスペシャルイベントとなる。
イベントの企画1つ目は、最新作『シェルター』の最速上映。本作では、ジェイソン・ステイサム演じるスコットランド沖の孤島で静かに暮らす元特殊部隊員マイケル・メイソンが、たった一人の少女を守るため、封印していた戦闘能力を解き放つ。リアルアクションと父娘のような絆が融合した、ステイサムの新境地をいち早く体感できる。
そして2つ目は、その名も「第1回ステイサム・アカデミー賞（通称ステサミー賞）」。これまで世界中で数え切れない敵を倒し、車を壊し、悪党を吹き飛ばしてきたにもかかわらず、なぜかアカデミー賞とは縁がなかった男、ステイサム。ならば、「ステイサムを最も愛する人たちが、勝手に賞を贈ってしまおう！」という前代未聞の企画だ。
ステサミー賞の部門は「最優秀ステイサム賞（主演男優賞）」「最優秀助演男優賞」「最優秀アクション賞」「最優秀スタイリング賞」の4部門で、下記の特設サイトから誰でも投票が可能。ノミネーション作品も、ノミニーも、そして受賞者もステイサムただ一人。ステイサム作品ならではの視点で栄誉をたたえる、愛と熱量だけで成立する授賞式を生誕祭で開催する。
さらにイベントの最後には、会場に集まったファン全員でバースデーメッセージ動画を撮影。「Happy Birthday！」の祝福とともに、日本のファンの熱い思いを詰め込んだ映像を制作し、59歳を迎えるジェイソン・ステイサムへ届ける予定だ。
“人類最強の漢”をスクリーン越しに応援し続けてきたファンだからこそ楽しめる、笑って、盛り上がって、そして最新作に熱狂するイベントとなる。ステイサム愛100％で贈る、世界一暑苦しい生誕祭試写イベント。59歳の誕生日を、日本中のステイサムファンみんなで全力で祝おう。イベントの詳細は『シェルター』公式サイトで確認できる。
「ジェイソン・ステイサム“勝手に”生誕祭試写会」は、イマジカ第1試写室にて7月26日開催。映画『シェルター』は8月28日公開。