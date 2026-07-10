″ワンオペ地獄″へようこそ！ A24が放つ衝撃作『ワンオペレーション』公開決定 ポスター＆本予告解禁
ローズ・バーン主演の映画『ワンオペレーション』が、9月18日より全国公開されることが決定。あわせて、極限状態に追い込まれていく主人公リンダの姿を捉えたポスタービジュアルと、観る者を"ワンオペ地獄"へと引き込む本予告映像が解禁された。
【動画】"ワンオペ地獄"へようこそ！ 映画『ワンオペレーション』本予告映像
本作は、『ミッドサマー』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』など数々の話題作を送り出してきた気鋭スタジオ・A24が製作。本来は複数人で担うべき育児や家事、仕事を一人で背負う"ワンオペレーション"という現代社会の構造的問題を、スリラー、心理ドラマ、ダークコメディが融合した物語として描き、主人公の日常とアイデンティティーが崩壊していく悪夢を、観る者に追体験させる衝撃作となっている。
監督・脚本を手がけたのは、本作が長編2作目となるメアリー・ブロンスタイン。心理学の修士号を持ち、国立病院で子どもを対象としたプレイセラピーに携わった経験もある彼女が、重病の娘とモーテルで暮らした自身の実体験をもとに脚本を執筆した。主人公の視点に徹底的に寄り添う没入型の演出と、生々しい現実感とシュールな不条理が入り混じる独創的な映像表現で、観る者を終わりの見えない"ワンオペ地獄"へと引き込んでいく。
プロデューサーには、『ワン・バトル・アフター・アナザー』『リコリス・ピザ』などを手がけたサラ・マーフィをはじめ、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で監督・脚本を務めたジョシュ・サフディらが参加。編集は、『ヘレディタリー／継承』以降、アリ・アスター監督のすべての長編作品を手がけてきたルシアン・ジョンストンが担当した。
主人公リンダを演じるのは、『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』『X-MEN』シリーズなどで知られるローズ・バーン。本作では、責任と重圧に押し潰されそうになりながらも日常をつなぎ止めようとする母親を鬼気迫る演技で体現し、第75回ベルリン国際映画祭銀熊賞（主演俳優賞）、第83回ゴールデン・グローブ賞女優賞（コメディ／ミュージカル部門）を受賞。さらに、第98回米アカデミー賞主演女優賞にもノミネートされるなど、キャリア最高峰との呼び声高い評価を獲得した。
共演には、今年開催の第98回アカデミー賞授賞式で司会も務めたコメディアンのコナン・オブライエン、人気ラッパーであり、ファッションアイコンとしても活躍するエイサップ・ロッキー、『パティ・ケイク＄』のダニエル・マクドナルドら個性豊かなキャストが集結した。
完成後は世界中の映画祭や批評家から絶賛を浴び、「ノックアウト級の衝撃」（TheWrap）、「一度観たら忘れられない」（IndieWire）、「ローズ・バーンのキャリア最高の演技」（Vanity Fair）、「歯ぎしりするほど張り詰めた緊張感」（Time Out）など、高い評価が続出した。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、限界寸前で虚ろな表情を浮かべる主人公リンダの顔を大胆に切り取ったデザインを採用。目元から涙のように流れ落ちる「笑ってしまうほど、もう限界」というコピーが重なり、心身ともに追い詰められていく彼女の状態を印象的に映し出している。
さらに本予告では、病を抱える娘の育児とセラピストの仕事を一人で担うリンダの息つく暇もない日常を、容赦なく畳み掛けるトラブルの連続とともに描き出す。極限状態へと追い詰められていく一方で、ブラックユーモアと予測不能な展開が観る者を物語へと引き込んでいく。
ラストでは、崩れ落ちた天井の穴が映し出される中、リンダが「こちらは、すべて順調」とつぶやく。続いて、困惑をにじませながらも笑みを浮かべる彼女の姿が映し出され、本作ならではの恐怖と笑いが表裏一体となった世界観を鮮烈に印象づける映像となっている。
映画『ワンオペレーション』は、9月18日より全国公開。
【動画】"ワンオペ地獄"へようこそ！ 映画『ワンオペレーション』本予告映像
本作は、『ミッドサマー』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』など数々の話題作を送り出してきた気鋭スタジオ・A24が製作。本来は複数人で担うべき育児や家事、仕事を一人で背負う"ワンオペレーション"という現代社会の構造的問題を、スリラー、心理ドラマ、ダークコメディが融合した物語として描き、主人公の日常とアイデンティティーが崩壊していく悪夢を、観る者に追体験させる衝撃作となっている。
プロデューサーには、『ワン・バトル・アフター・アナザー』『リコリス・ピザ』などを手がけたサラ・マーフィをはじめ、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で監督・脚本を務めたジョシュ・サフディらが参加。編集は、『ヘレディタリー／継承』以降、アリ・アスター監督のすべての長編作品を手がけてきたルシアン・ジョンストンが担当した。
主人公リンダを演じるのは、『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン』『X-MEN』シリーズなどで知られるローズ・バーン。本作では、責任と重圧に押し潰されそうになりながらも日常をつなぎ止めようとする母親を鬼気迫る演技で体現し、第75回ベルリン国際映画祭銀熊賞（主演俳優賞）、第83回ゴールデン・グローブ賞女優賞（コメディ／ミュージカル部門）を受賞。さらに、第98回米アカデミー賞主演女優賞にもノミネートされるなど、キャリア最高峰との呼び声高い評価を獲得した。
共演には、今年開催の第98回アカデミー賞授賞式で司会も務めたコメディアンのコナン・オブライエン、人気ラッパーであり、ファッションアイコンとしても活躍するエイサップ・ロッキー、『パティ・ケイク＄』のダニエル・マクドナルドら個性豊かなキャストが集結した。
完成後は世界中の映画祭や批評家から絶賛を浴び、「ノックアウト級の衝撃」（TheWrap）、「一度観たら忘れられない」（IndieWire）、「ローズ・バーンのキャリア最高の演技」（Vanity Fair）、「歯ぎしりするほど張り詰めた緊張感」（Time Out）など、高い評価が続出した。
あわせて解禁されたポスタービジュアルでは、限界寸前で虚ろな表情を浮かべる主人公リンダの顔を大胆に切り取ったデザインを採用。目元から涙のように流れ落ちる「笑ってしまうほど、もう限界」というコピーが重なり、心身ともに追い詰められていく彼女の状態を印象的に映し出している。
さらに本予告では、病を抱える娘の育児とセラピストの仕事を一人で担うリンダの息つく暇もない日常を、容赦なく畳み掛けるトラブルの連続とともに描き出す。極限状態へと追い詰められていく一方で、ブラックユーモアと予測不能な展開が観る者を物語へと引き込んでいく。
ラストでは、崩れ落ちた天井の穴が映し出される中、リンダが「こちらは、すべて順調」とつぶやく。続いて、困惑をにじませながらも笑みを浮かべる彼女の姿が映し出され、本作ならではの恐怖と笑いが表裏一体となった世界観を鮮烈に印象づける映像となっている。
映画『ワンオペレーション』は、9月18日より全国公開。