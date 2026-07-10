テイラー・スウィフトの元親友ジェイミー・キング、結婚式不参加について説明
ドラマ『ハート・オブ・ディクシー ドクターハートの診療日記』や映画『シン・シティ』などに出演し、かつてはテイラーの親友の1人として知られたジェイミー・キング。テイラーの豪華挙式に出席しなかったことについて声明を出した。
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現地時間7月3日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、1000人規模のゲストを招いて、トラビス・ケルシーと豪華結婚式を行ったテイラー。DailyMailによると、式ではトラビスの兄ジェイソン・ケルシーの娘たちがフラワーガールを務めた。
一方テイラーがゴッドマザーを務めるジェイミー・キングの息子レオや、ブレイク・ライブリーとライアン・レイノルズの子どもたちは一人も出席していなかったという。
こうした中、ジェイミーの広報担当者は同紙に対し、息子は「大人の盛大な結婚式に出席するには、幼すぎる」述べ、母子で「夏休み中、年齢に即した彼なりの特別な方法で、テイラーとケルシーの結婚を喜び祝うことができた」とコメントを発表。
さらに「ジェイミーがレオ・テムズの代母にテイラーを選んだのは、代母となることは非常に個人的で、精神的な献身を伴うことであると、2人ともが認識していたからであり、公の場で交流したいからではありません」と述べた。
ジェイミーは、映画監督でプロデューサーのカイル・ニューマンと2007年に結婚し、現在12歳の長男ジェームズと10歳の次男レオをもうけた。夫のカイルは2014年にテイラーの楽曲「スタイル」の監督を務めるなど、家族ぐるみで親しかったようだが、2023年に離婚。長い係争の末、2025年3月にカイルが子どもたちの単独親権を獲得し、ジェイミーは薬物・アルコール更生プログラムを受講するよう命じられていた。
当時関係者はThe Sunに対し、テイラーとジェイミーは「以前のように親しい間柄ではなく、連絡も取っていないが、お互いへの愛情は残っている」とコメント。テイラーは、レオに代母としていまだにプレゼントを贈っており、必要とあればすぐに駆け付けると語っていたそうだ。
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現地時間7月3日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、1000人規模のゲストを招いて、トラビス・ケルシーと豪華結婚式を行ったテイラー。DailyMailによると、式ではトラビスの兄ジェイソン・ケルシーの娘たちがフラワーガールを務めた。
こうした中、ジェイミーの広報担当者は同紙に対し、息子は「大人の盛大な結婚式に出席するには、幼すぎる」述べ、母子で「夏休み中、年齢に即した彼なりの特別な方法で、テイラーとケルシーの結婚を喜び祝うことができた」とコメントを発表。
さらに「ジェイミーがレオ・テムズの代母にテイラーを選んだのは、代母となることは非常に個人的で、精神的な献身を伴うことであると、2人ともが認識していたからであり、公の場で交流したいからではありません」と述べた。
ジェイミーは、映画監督でプロデューサーのカイル・ニューマンと2007年に結婚し、現在12歳の長男ジェームズと10歳の次男レオをもうけた。夫のカイルは2014年にテイラーの楽曲「スタイル」の監督を務めるなど、家族ぐるみで親しかったようだが、2023年に離婚。長い係争の末、2025年3月にカイルが子どもたちの単独親権を獲得し、ジェイミーは薬物・アルコール更生プログラムを受講するよう命じられていた。
当時関係者はThe Sunに対し、テイラーとジェイミーは「以前のように親しい間柄ではなく、連絡も取っていないが、お互いへの愛情は残っている」とコメント。テイラーは、レオに代母としていまだにプレゼントを贈っており、必要とあればすぐに駆け付けると語っていたそうだ。