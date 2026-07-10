FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、主演映画『だぁれかさんとアソぼ？』で新境地「“可愛い”を封印して臨んだ」
映画『だぁれかさんとアソぼ？』の階段セレモニー＆完成披露舞台あいさつが9日に行われ、主映画単独初主演にしてホラー初挑戦となる鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER)をはじめ、星乃あんな、大西利空、向井怜衣、小國舞羽、室はんな、清水崇監督が登壇した。
【写真】FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌らが映画『だぁれかさんとアソぼ？』階段セレモニー＆完成披露舞台あいさつに登場！ フォトギャラリー
本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”が引き金となり、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）が妹・菜々美（星乃）とともに抗えない恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラー。脚本は、3度目のタッグとなる角田ルミと清水崇監督が手がける。
階段セレモニーでは、制服姿の劇中の怪異“だぁれかさん”が会場を練り歩きながらのサプライズ登場。鎮西は「呪われちゃう！」と悲鳴を上げて「センターどうぞ…？」と“だぁれかさん”にステージ上のセンターポジションを譲りながら「撮影以来3ヵ月ぶりくらいの対面…。顔色が悪いので体調が心配。改めて間近で見ると怖いです！」と怯えていた。
その後行われた完成披露舞台あいさつでは、鎮西が「撮影から3ヵ月経って公開という異例のスピードで、今日初めて皆さんにお披露目という事でドキドキしていますが、感想が早く聞きたいです！」と声を弾ませた。
ホラー映画初挑戦に際しては「FRUITS ZIPPERとして4年間“KAWAII”を届けながら生きてきたので、その可愛さを封印するというのは自分の中では大挑戦でした。撮影中もカワイイが出ちゃって店監督から厳しいお言葉も頂いたりしながら、“可愛い”を封印して臨ませていただきました。新しい一面を見ていただきたいですし、ホラーが大好きな方にも届けられたら」と新境地を報告。
クランクアップの際は感涙したそうで「清水監督率いるチームが本当に賑やかで、ホラーとは思えないような凄く楽しい毎日だったので終わってしまうのは凄く寂しかった」と思い入れたっぷり。鎮西が清水組を「ファミリー」と表すと、清水監督は「鎮西さんがいると現場が明るくなる。それはやはりアイドルだからなのか。凄いと思った」とその明るい人柄を称えていた。
小春の妹で“絶対にやってはいけない遊び”を行い怪異に巻き込まれる女子高生・平瀬菜々美役の星乃は、姉役の鎮西とすっかり意気投合。「沢山コミュニケーションを取らせていただいて、撮影始めから打ち解けて距離感なく演じる事が出来ました。優しく接してくださってありがたかったです」と感謝した。
菜々美を気にかける同級生・千葉丈太郎役の大西は「丈太郎が巻き込まれていく中で、どんな物語になるのか、観客の皆さんが楽しみに出来るような演じ方を意識しました。最後まで色々なところに顔を出しているのでお楽しみに」と見どころをアピール。菜々美と共にダンス部に所属するリーダー気質の同級生・西野マキ役の向井は、壮絶シーンの撮影を振り返り「怖くて辛くて泣いちゃいました…」と舞台裏を告白した。
衣緒理とは推し活仲間でもあり、菜々美＆マキらとともに“絶対にやってはいけない遊び”を実行してしまう黒滝だいあ役の室は「人見知りを発揮していた私を気にかけて、舞羽ちゃんが話しかけてくれた」と感謝すると、キラキラ可愛い見た目にオタクな内面を持ち合わせる奥山衣緒理役の小國も「頼もしい相棒のように接してくれたので本当に助かりました」と相思相愛だった。
清水監督は本作の恐怖に触れて「階段という身近な場所で、ちょっとだけ手間をかけるレトロなカセットテープを手に入れてしまえば誰にでも出来てしまう。身近で便利だけれど怖い遊び。昨今のSNSの事件に引っかけた社会問題も念頭に浮かぶように捉えてもらえたら」と期待した。
最後に主演の鎮西は「私はこの作品に出会って、ホラー映画という概念がガラリと変わりました。どの登場人物にも感情移入が出来ますし、ホラーシーンはとても怖いけれど、ホロリと涙を流したり、声に出して笑ってしまったり、色々な感情になれて考えさせられるような、そんな映画になっています」と本作の魅力を語った。そして「今日観ていただく皆様が“第一呪われ者”なので一緒に楽しんでアソびたいと思います。今日はありがとうございました！」と呼び掛けた。
映画『だぁれかさんとアソぼ？』は、7月24日より全国公開。
【写真】FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌らが映画『だぁれかさんとアソぼ？』階段セレモニー＆完成披露舞台あいさつに登場！ フォトギャラリー
本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”が引き金となり、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）が妹・菜々美（星乃）とともに抗えない恐怖の連鎖に巻き込まれていく学園ホラー。脚本は、3度目のタッグとなる角田ルミと清水崇監督が手がける。
その後行われた完成披露舞台あいさつでは、鎮西が「撮影から3ヵ月経って公開という異例のスピードで、今日初めて皆さんにお披露目という事でドキドキしていますが、感想が早く聞きたいです！」と声を弾ませた。
ホラー映画初挑戦に際しては「FRUITS ZIPPERとして4年間“KAWAII”を届けながら生きてきたので、その可愛さを封印するというのは自分の中では大挑戦でした。撮影中もカワイイが出ちゃって店監督から厳しいお言葉も頂いたりしながら、“可愛い”を封印して臨ませていただきました。新しい一面を見ていただきたいですし、ホラーが大好きな方にも届けられたら」と新境地を報告。
クランクアップの際は感涙したそうで「清水監督率いるチームが本当に賑やかで、ホラーとは思えないような凄く楽しい毎日だったので終わってしまうのは凄く寂しかった」と思い入れたっぷり。鎮西が清水組を「ファミリー」と表すと、清水監督は「鎮西さんがいると現場が明るくなる。それはやはりアイドルだからなのか。凄いと思った」とその明るい人柄を称えていた。
小春の妹で“絶対にやってはいけない遊び”を行い怪異に巻き込まれる女子高生・平瀬菜々美役の星乃は、姉役の鎮西とすっかり意気投合。「沢山コミュニケーションを取らせていただいて、撮影始めから打ち解けて距離感なく演じる事が出来ました。優しく接してくださってありがたかったです」と感謝した。
菜々美を気にかける同級生・千葉丈太郎役の大西は「丈太郎が巻き込まれていく中で、どんな物語になるのか、観客の皆さんが楽しみに出来るような演じ方を意識しました。最後まで色々なところに顔を出しているのでお楽しみに」と見どころをアピール。菜々美と共にダンス部に所属するリーダー気質の同級生・西野マキ役の向井は、壮絶シーンの撮影を振り返り「怖くて辛くて泣いちゃいました…」と舞台裏を告白した。
衣緒理とは推し活仲間でもあり、菜々美＆マキらとともに“絶対にやってはいけない遊び”を実行してしまう黒滝だいあ役の室は「人見知りを発揮していた私を気にかけて、舞羽ちゃんが話しかけてくれた」と感謝すると、キラキラ可愛い見た目にオタクな内面を持ち合わせる奥山衣緒理役の小國も「頼もしい相棒のように接してくれたので本当に助かりました」と相思相愛だった。
清水監督は本作の恐怖に触れて「階段という身近な場所で、ちょっとだけ手間をかけるレトロなカセットテープを手に入れてしまえば誰にでも出来てしまう。身近で便利だけれど怖い遊び。昨今のSNSの事件に引っかけた社会問題も念頭に浮かぶように捉えてもらえたら」と期待した。
最後に主演の鎮西は「私はこの作品に出会って、ホラー映画という概念がガラリと変わりました。どの登場人物にも感情移入が出来ますし、ホラーシーンはとても怖いけれど、ホロリと涙を流したり、声に出して笑ってしまったり、色々な感情になれて考えさせられるような、そんな映画になっています」と本作の魅力を語った。そして「今日観ていただく皆様が“第一呪われ者”なので一緒に楽しんでアソびたいと思います。今日はありがとうございました！」と呼び掛けた。
映画『だぁれかさんとアソぼ？』は、7月24日より全国公開。